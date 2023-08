Caltanissetta, cinque le proposte per il Bilancio partecipativo

I documenti passano adesso al vaglio della Commissione valutativa, che avrà venti giorni per esprimersi sulla fattibilità delle idee progettuali

Cinque in tutto le proposte progettuali relative al Bilancio partecipativo 2023 pervenute all’Amministrazione comunale alla scadenza dell’avviso. Tre di queste proposte riguardano l’area tematica Cultura, una l’area Cura e bellezza del centro storico e l’altra Ambiente e sostenibilità.

Questi i progetti per l’area cultura: “I sabati dell’arte” proposto dall’associazione di promozione sociale Watanga presieduta da Roberta di Carlo; “Trasport-abile” dell’associazione di promozione sociale Ancos Cl presieduta da Giuseppe Di Francesco e Bentornati alla via grande dell’associazione di promozione sociale Sulle ali della musica presieduta da Laura Failla. Per l’area Cura e bellezza del centro storico il progetto presentato dall’Associazione Luigi Sturzo è Piazza Luigi Sturzo, sua bonifica e abbellimento. Natura 2.0: relazioni eco-logiche è invece il progetto per l’area Ambiente e sostenibilità presentato da un gruppo di associazioni (Xeiron, Associazione progettazione e formazione, Federconsumatori, Iside).

Le proposte progettuali, come precisato dal Comune, saranno esaminate dalla Commissione valutativa composta dal segretario generale (o suo delegato), dal Dirigente dei settori delle aree tematiche votate dai cittadini, dal Dirigente della Direzione Lavori pubblici.

La Commissione ha a disposizione venti giorni per esprimere il parere in ordine alla fattibilità di ciascuna proposta progettuale, sulla base dei seguenti criteri: chiarezza del progetto e degli obiettivi; coerenza con l’area tematica; fattibilità tecnica e giuridica degli interventi; compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune; stima dei costi; stima dei tempi di realizzazione; compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.

Completato l’esame da parte della Commissione sarà reso noto, tramite apposito avviso pubblico sull’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune, il verbale conclusivo dei “progetti ammissibili”. Essendo pervenute in totale cinque proposte progettuali, considerato che singolarmente dovranno avere un costo massimo di 6.000 euro e che l’ammontare dello stanziamento complessivo per la realizzazione dei progetti è di 30.000 euro non necessita la successiva fase di votazione da parte dei cittadini.