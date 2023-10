Caltanissetta, i cittadini come parte della macchina amministrativa

Sindaco e assessori hanno salutato con soddisfazione l’insediamento ufficiale, avvenuto nei giorni scorsi, delle quindici Consulte comunali

CALTANISSETTA – Si sono insediate ufficialmente, con un incontro al Centro polifunzionale Michele Abbate, le quindici Consulte comunali che potranno contribuire alle scelte amministrative della città. Ad accogliere i componenti dei vari organismi è stato il sindaco Roberto Gambino, insieme al segretario generale del Comune Calogero Ferlisi e all’assessore con delega alla Partecipazione Ettore Garozzo.

“Un importante momento di confronto – ha detto il sindaco – tra cittadini e Amministrazione comunale. L’insediamento delle Consulte consente infatti a tutti di essere parte attiva della macchina amministrativa. Associazioni, comitati di quartiere e liberi cittadini hanno mosso i primi passi verso una nuova forma di democrazia partecipata”.

A regolare il funzionamento delle Consulte due regolamenti approvati nei mesi scorsi dal Consiglio comunale, ovvero quello della Partecipazione civica e quello del Turismo.

La Consulta per la Viabilità e Trasporto è costituita da Giuseppe Salvatore Scarpulla, Ivo Cigna, Michele Giarratano. Componenti della Consulta per lo Sviluppo economico e Occupazione sono invece Angela Maria Amico, Michelantonio Patti, Santo Gatto, Giovanni Niccol, Salvatore Scribani, Laura Failla, Alfonso Zagarella, Anna Rita Donisi, Michele Giarratano, Melissa Burgio e Marco Ferrante, Ermanno Pasqualino, Michael Gabriel Miccichè e Francesca Mugavero, Barbara Messineo e Sabrina Silvia Messineo. La Consulta per l’Ambiente e Territorio è formata da Giuseppe Salvatore Scarpulla, Sebastiano Ambra, Valeria Tumminelli, Ennio Bonfanti, Michele Giarratano, Dorina Daniela Micu.

Numerosi i componenti della Consulta Cultura: Armando Alessandro Turturici, Laura Failla, Anna Rita Donisi, Salvatore Danilo Maria Drago, Ennio Bonfanti, Gianfranco Cammarata, Arcangelo Rizza, Emanuela Alessia Rosa Asaro, Melissa Burgio e Marco Ferrante, Giuseppe Pilato, Ermanno Pasqualino, Michael Gabriel Miccichè e Francesca Mugavero, Barbara Messineo e Sabrina Silvia Messineo, Dorina Daniela Micu, Giuseppe Giugno, Denise Franzone, Giuseppe D’Antona, Luigi Santagati. A rappresentare la Consulta per il Volontariato, Terza età e Problemi sociali vi sono poi Santo Gatto, Giovanni Niccoli, Salvatore Scribani, Sebastiano Ambra, Gianfranco Cammarata, Arcangelo Rizza, Filippo Inserra, Sergio Kalizak, Nicolò Piave, Antonina Sorge, Rosalba Lo Cascio. La Consulta per lo Sport e Tempo libero è composta da Armando Turturici, Giovanni Niccoli, Laura Failla, Salvatore Danilo Maria Drago, Arcangelo Rizza, Alessandro Giambra, Francesca Mugavero. La Consulta per la Scuola ed Educazione ha invece al proprio interno Armando Turturici, Angela Maria Amico, Michelantonio Patti, Laura Failla, Graziella Richiusa, Arcangelo Rizza, Sergio Kalizak, Pietro Andrea Cavaleri, Giuseppe Giugno, Luigi Santagati, Ester Vitale.

Spazio anche alla Consulta dei Giovani con Armando Turturici, Santo Gatto, Giovanni Niccoli, Salvatore Scribani, Anna Rita Donisi, Michael Gabriel Miccichè, Dorina Daniela Micu. La Consulta Femminile è rappresentata da Anna Rita Donisi, Denise Franzone, Rosalba Lo Cascio ed Ester Vitale. La Consulta per le Pari opportunità e l’Inclusione può contare su Armando Turturici, Anna Rita Donisi e Arcangelo Rizza Arcangelo. Nella Consulta dei Disabili vi sono Armando Turturici, Salvatore Rago, Antonio Amico, Gianfranco Cammarata e Arcangelo Rizza Arcangelo. Nella Consulta della Salute Gerlanda Debora Bennardo, Nicolò Piave, Antonina Sorge. Sui temi della Cultura della convivenza, della Tutela e promozione dei diritti umani, dell’Integrazione sociale e comunitaria si confrontano Armando Turturici, Anna Rita Donisi, Arcangelo Rizza, Filippo Inserra, Pietro Andrea Cavaleri.

Presente anche la Consulta della Tutela e promozione dei diritti e del benessere degli animali con Armando Turturici, Ennio Bonfanti, Giuseppe Salvatore. La Consulta per il Turismo rappresentata da Luca Miccichè, Alfonso Zaccaria, Salvatore Rizza, Andrea Castiglione, Giancarlo La Rocca, Massimo Gruttadauria, Rosita Mastrosimone, Giuseppe Di Francesco, Maria Luisa Sedita, Gaetano Benza, Ivan Massimiliano Belfiore, Giuseppe Di Vita, Giuseppe Cigna, Luigi Terlizzi, Giuseppe Ubaldo Scarantino, Domenica Nicosia.

Sarà in ogni caso ampliato nei prossimi giorni il numero di singoli cittadini e rappresentanti di associazioni ed Enti che si incontreranno per discutere sui problemi delle varie aree tematiche e sullo sviluppo della città nei diversi settori interessati.