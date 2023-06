Caltanissetta, i comuni delle zolfare sono pronti a fare squadra

Il capoluogo ha promosso un protocollo d’intesa che vuole coinvolgere i territori storicamente interessati alla raccolta dello zolfo. Tra le idee in programma, quella di realizzare un Ecomuseo

CALTANISSETTA – Promuovere e valorizzare il territorio delle zolfare del centro Sicilia. Con questo intento la Giunta comunale, guidata dal sindaco Roberto Gambino, ha approvato lo schema d’intesa rivolto a tutti i Comuni sul cui territorio ricadono siti solfiferi. L’obiettivo è dare avvio e continuità a un percorso di condivisione o concertazione dedicato, che coinvolga più soggetti possibili attraverso un ampio programma volto a realizzare una riqualificazione ambientale e paesaggistica diffusa tramite interventi per l’individuazione, definizione e valorizzazione di percorsi, sentieri, itinerari stabili da effettuare a piedi, in bicicletta o altri mezzi che attraversano i territori interessati dall’attività di estrazione dello zolfo e la fruizione delle loro risorse naturali, culturali e le attività ad essi connessi.

“Il nostro territorio – ha affermato il primo cittadino Roberto Gambino – è stato caratterizzato in passato dalla presenza di miniere di zolfo che lo portarono a diventare una delle aree più importanti e sviluppate d’Europa per la produzione di tale minerale. Oggi vive la volontà di ricostruire quel percorso identitario legato alla tradizione mineraria del centro Sicilia, costituendo un elemento che possa dare al territorio unità ambientale ma anche una identità socio-culturale ed economica”.

Tra i Comuni che hanno già deliberato per aderire al protocollo d’intesa troviamo Aragona, Bompensiere, Comitini, Lercara Friddi, Montedoro, Serradifalco, Sommatino, Sutera e sono prossimi alla delibera i comuni di San Cataldo, Villarosa, Milena e altri.

Tra le idee previste per valorizzare il territorio delle solfare quella di realizzare un Ecomuseo del paesaggio mediante la fruizione articolata secondo una serie di itinerari tematici, che possono avere il ruolo di strumento per la valorizzazione e la riscoperta turistico-culturale dei luoghi che pone al centro della propria attenzione il territorio stesso come un Museo diffuso, in cui leggere e apprezzare l’identità e la diversità del paesaggio, della cultura e delle tradizioni.

Per gli Enti sottoscrittori del protocollo vi è l’impegno di riconoscere l’Associazione mineralogica paleontologica e della cultura della solfara di Sicilia quale soggetto coordinatore nell’ambito delle attività che saranno realizzare, funzione conferita dall’Ente capofila (Caltanissetta). I Comuni dovranno inoltre comunicare all’Ente capofila il nominativo di un proprio rappresentante e partecipare agli incontri organizzati dal soggetto coordinatore al fine di agevolare lo scambio di dati, informazioni e notizie e indicare gli obiettivi specifici del proprio territorio, azioni e sei interventi.

I soggetti sottoscrittori del protocollo d’intesa possono recedere dall’accordo in qualsiasi momento mediante una comunicazione da effettuare al soggetto capofila, il quale provvederà a trasmetterla a tutti soggetti cofirmatari. Rimarranno comunque validi i progetti già approvati precedentemente alla data di comunicazione del recesso fino al loro naturale completamento.