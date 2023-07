Caltanissetta, contributo per i soggetti affetti da malattie oncologiche

Il Distretto socio-sanitario D10 ha messo a disposizione un supporto forfettario di trenta euro quale parziale rimborso relativo alle spese di viaggio affrontate per sottoporsi alle cure

CALTANISSETTA – Il Distretto socio-sanitario D10 ha previsto un contributo per le spese di viaggio sostenute per le terapie e visite a favore dei cittadini affetti da malattie oncologiche, da Sla, da distrofia muscolare e da sclerosi multipla, presso centri specializzati.

Il servizio consiste nell’erogazione di un contributo forfettario di 30 euro per un massimo di venti trattamenti, quale parziale rimborso relativo alle spese di viaggio affrontate. Il contributo è previsto a favore del Comune di Mussomeli, in quanto capofila, ma anche per tutti i centri facenti parte del Distretto, ovvero Gela, Acquaviva Platani, Campofranco, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba.

Proprio in questi giorni si è chiusa la finestra utile alla presentazione delle istanze e adesso verrà formulato l’elenco dei soggetti ammessi, ma non saranno presi in considerazione e quindi non potranno beneficiare del servizio i malati già ricoverati in istituto. Ai fini dell’erogazione del contributo sarà quindi stilata un’apposita graduatoria di merito, tenuto conto del requisito del valore Isee, con ammissione al servizio sino al completamento dei fondi disponibili.

Le modalità a tal fine stabilite dal Comitato dei sindaci sono le seguenti: erogazione di un contributo pari a 30 euro a viaggio e a favore di quanti sono in possesso di attestazione Isee fino a 9.360,00 euro. A coloro che superano la suddetta soglia verrà invece erogato un contributo nella misura del 75%, e nei limiti delle risorse disponibili.

Qualora le somme non riescano a coprire l’intero fabbisogno il contributo verrà ridotto proporzionalmente. Nel dettaglio, la somma disponibile per questa fascia di utenti verrà suddivisa per il numero complessivo dei viaggi effettuati da ciascun beneficiario al fine di determinare l’importo da corrispondere per ogni viaggio con la riduzione della percentuale. Resta fermo, però, l’erogazione dell’intero contributo a favore di coloro che non superano l’Isee di 9.360,00 euro.

La somma necessaria a coprire il servizio verrà assegnata a ciascun comune in base al fabbisogno accertato a seguito della conclusione ed esame delle istanze pervenute.