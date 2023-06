Caltanissetta, fare squadra per rilanciare il cuore della Sicilia

Il capoluogo nisseno ha avviato le procedure per la costituzione dell’Unione dei Comuni Fua e l’attuazione delle politiche territoriali relative al periodo di programmazione 2021/2027

CALTANISSETTA – Accrescere la competitività, l’attrattività e la vivibilità nonché attivare processi per la transizione ecologica e digitale nel territorio della Sicilia centrale. Con questo intento è stato approvato, ai sensi dell’articolo 32 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, lo schema di statuto e lo schema di atto costitutivo per la creazione dell’Unione dei Comuni Fua Caltanissetta tra i centri appartenenti all’area urbana funzionale della Sicilia centrale per l’attuazione delle politiche territoriali della regione siciliana per il periodo di programmazione 2021/2027. I comuni interessati sono Caltanissetta (capofila) Delia, Enna, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco e Sommatino. Gli Enti aderenti non possono recedere dall’Unione prima di anni sei dalla sua costituzione.

La sfida per l’economia della coalizione urbana per il prossimo periodo di programmazione, anche alla luce dei trend occupazionali negativi dell’ultimo periodo, è quella di rafforzare le specializzazioni produttive locali: sia quelle che sono in crescita nel contesto regionale come l’agroalimentare (settore per il quale occorre sostenere la qualificazione dei prodotti locali e la capacità di export), sia quelle che sono entrate in difficoltà negli ultimi anni causando cali di addetti, che richiedono servizi e conoscenze in grado di sostenere l’innovazione e arrestare il declino demografico attraverso l’implementazione dei servizi essenziali. In questi processi avrà un ruolo cruciale, oltre all’università, la capacità delle imprese di accedere ai mercati digitali.

Un’altra area di attività interessante ai fini dello sviluppo economico è il turismo: le prospettive di espansione per questo settore appaiono legate alla capacità di rafforzare e mettere in squadra le offerte locali, potenzialmente attrattive per differenti tipologie di visitatori (turismo culturale e storico, turismo agro-alimentare, turismo naturalistico e sportivo).

Nell’ottica della democrazia partecipata, inoltre, il Comune capofila ha intanto pubblicato sul sito istituzione un avviso con un link cui accedere per compilare un questionario per raccogliere idee progettuali. Un modo per condividere la nuova programmazione della Strategia territoriale (St) dell’Area urbana funzionale della Sicilia centrale (Fua Caltanissetta).

I punti cardine della strategia della Fua sono: Asse strategico 1, la città sostenibile e creativa (Area 1.1, una comunità attiva dall’identità forte; Area 1.2, una città vivibile ed equa; Area 1.3, una città sostenibile e verde; Area 1.4, un sistema eccellente della mobilità urbana; Area 1.5, una Pubblica amministrazione efficiente); Asse strategico 2, la città del lavoro e delle intelligenze (Area 2.1, la città delle intelligenze; Area 2.2, la filiera estesa dell’agroalimentare; Area 2.3, la città della salute; Area 2.4, una destinazione per il turismo esperienziale; Area 2.5, la città dell’innovazione e delle opportunità). Il questionario, una volta compilato, dovrà essere inviato via email all’indirizzo: direzione.urbanistica@comune.caltanissetta.it.