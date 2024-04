Caltanissetta, pianta organica farmacie, approvata la revisione

In Consiglio l’ok al Documento che comprende anche la variazione delle circoscrizioni. I dati Istat hanno registrato una contrazione della popolazione rispetto al 2021, che ha fatto ricalibrare il numero di sedi

CALTANISSETTA – Approvata in Consiglio comunale la revisione della pianta organica delle farmacie per l’anno 2024. La pianta organica, prima di passare al vaglio del civico consesso, era già stata oggetto di approvazione nel 2021 da parte dell’Asp e dell’Ordine dei farmacisti. Successivamente, a seguito di apposita disposizione del segretario generale del Comune, si è preso atto di quanto specificato nella sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 00626/2021 (pubblicata il 28 giugno 2021), in cui veniva evidenziato che “l’art. 42, comma 2 del D. Lgs n. 267 del 2020, attribuisce alla competenza del Consiglio comunale, alla lett. e), l’organizzazione dei pubblici servizi. Tra i pubblici servizi rientra il servizio farmaceutico e, tra gli atti di organizzazione, ha ben titolo di rientrare la delibera con cui l’Amministrazione locale approva, o, come nel caso di specie, modifica la pianta organica delle sedi farmaceutiche”.

In adempimento a quanto richiesto dall’assessorato alla Salute della Regione sicilia – dipartimento Pianificazione Strategica – Servizio 7-Farmaceutica, protocollo n. 0125580/2023 del 23 novembre 2023, la direzione III Urbanistica e Mobilità, in esecuzione all’atto regionale di diffida e messa in mora del Comune, pena il commissariamento, la revisione della pianta organica delle farmacie, ha aggiornato gli elaborati relativi alla Revisione della pianta organica delle farmacie, comprendente anche la variazione delle circoscrizioni delle sedi.

Il piano è stato ricalibrato

A seguito delle rilevazioni della popolazione residente nel Comune prese a riferimento per l’aggiornamento del piano (pubblicate dall’Istituto nazionale di statistica, Istat e aggiornate al 31 dicembre 2023), dove la popolazione risulta essere pari a 59.245 abitanti con una contrazione della popolazione rispetto al 2021 (61.064 abitanti), il piano è stato ricalibrato sull’attuale numero delle sedi farmaceutiche territoriali assegnate pari a 18.

Il nuovo piano e la distribuzione delle farmacie sul territorio ha avuto parere favorevole dell’Ordine dei farmacisti di Caltanissetta, con nota protocollo n. 0029874/2024 del 13 marzo 2024, a condizione “di prendere in considerazione eventuali future richieste di decentramento relative al sovraffollamento delle farmacie del centro storico e di difficoltà, da parte dell’utenza, di alcune zone più periferiche della città ad avere accesso alle farmacie”. Parere favorevole anche da parte dell’Asp di Caltanissetta, con nota protocollo n. 0030752/2024 del 14 marzo 2024.

Il piano farmacie 2024 è composto dai seguenti elaborati: Relazione tecnica; Piano farmacie 2021; Piano farmacie 2024 – Nuovi bacini censuari 2024; Piano farmacie 2024 – Nuovi bacini censuari 2024 con popolazione.