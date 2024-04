A Caltanissetta prevenzione del rischio di trombosi nei pazienti neoplastici

È l’obiettivo della sede nissena della Lilt, che offre la possibilità ai pazienti neoplastici di poter usufruire gratuitamente dell’esame dell’ecocolordoppler. Prenotazioni già disponibili con apposito numero verde

CALTANISSETTA – Prevenire le trombosi soprattutto nei pazienti a rischio come quelli oncologici. Con questo obiettivo la sede nissena della Lilt – Lega italiana lotta ai tumori – rafforza la prevenzione offrendo l’opportunità per i pazienti neoplastici dell’esame gratuito dell’ecocolordoppler.

Si tratta di un esame non invasivo che grazie alla visualizzazione dei principali vasi sanguigni (arterie, grossi vasi addominali, tronchi sovraaortici, sistema venoso) permette di studiarne il flusso ematico. L’ecocolordoppler fornisce immagini a colori (rosso e blu) dei flussi venosi e arteriosi evidenziando le più piccole lesioni delle pareti dei vasi consentendo così di valutarne l’entità.

Un esame che dovrebbe essere fatto dopo i 50 anni per individuare in tempo le principali patologie vascolari (stenosi arteriose e venose, aneurismi, trombosi e insufficienze venose) oppure per le lesioni aterosclerotiche ovvero le placche che ostruiscono il flusso sanguigno e possono provocare trombi venosi. Ad effettuare l’accertamento medico soprattutto i pazienti che fumano, soffrono di diabete, ipertensione e ipercolesterolemia.

L’esame ecodoppler venoso può essere utilizzato per valutare il rischio individuale di trombosi nei pazienti oncologici ad alto rischio di sviluppare Trombosi venosa profonda o embolia polmonare per identificare precocemente eventuali segni di trombosi o nei pazienti oncologici con sintomi quali gonfiore, dolore o arrossamento degli arti inferiori.

“La prevenzione – afferma il presidente della Lilt, Aldo Amico – in questo caso si rivolge in particolare ai pazienti oncologici che hanno un rischio aumentato di sviluppare trombosi venosa profonda ed Embolia polmonare a causa di diversi fattori, tra cui l’immobilità dovuta alla malattia stessa o ai trattamenti, la presenza di cateteri venosi centrali, l’infiammazione sistemica, la chemioterapia e l’ipercoagulabilità associata a determinati tipi di tumori”.

“La diagnosi precoce e il trattamento tempestivo delle trombosi venosa profonda sono cruciali per prevenire complicanze come l’embolia polmonare – spiega il dottore Maurizio Alletto – in generale, l’esame ecodoppler venoso svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione, nella diagnosi e nel monitoraggio delle complicanze trombotiche nei pazienti oncologici, contribuendo a migliorare la gestione clinica di questi pazienti e a ridurre il rischio di eventi tromboembolici fatali”.

Per prenotare l’esame promosso dalla sezione nissena della Lilt bisogna collegarsi al seguente link http://www.liltcaltanissetta.it/prenotazione-ecocolordoppler/ oppure contattare il numero 393/8110020.