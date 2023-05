Caltanissetta, il quartiere Angeli rinasce grazie agli Orti sociali

Il coinvolgimento dei cittadini diventa centrale nel recupero di questo quartiere, rilanciato anche grazie al progetto messo in atto da Amministrazione comunale e sezione nissena di Legambiente

CALTANISSETTA – Prosegue l’azione di riqualificazione e rigenerazione urbana di uno dei quartieri storici della città, ovvero il quartiere Angeli. L’Amministrazione comunale ha infatti pubblicato l’avviso per la concessione di lotti di terreno da adibire ad orto sociale (di 40 mq) già predisposti di impianto di irrigazione a goccia e dotati di fornitura elettrica ed idrica, al costo mensile complessivo di 11 euro, per un totale annuo di 130 euro.

Il progetto Orto sociale (importo 8 mila euro), promosso da Legambiente, è stato votato dalla cittadinanza nell’ambito del Bilancio partecipativo. “Si tratta – spiega l’assessore Ettore Garozzo – di una grande opportunità, non solo per il quartiere Angeli, che vede una parte dell’ex bocciodromo destinata a questa attività, ma anche dal punto di vista sociale. L’orto permette infatti alle persone di stare assieme, scambiare esperienze e condividere una parte della città per uno scopo che è sia personale ma anche collettivo. Speriamo che da questa esperienza possano sorgere altre realtà simili e che la gente, oltre che vivere l’orto sociale come un’opportunità di risparmio, prenda questa iniziativa come un modo differente di approcciarsi allo spazio urbano”.

“L’orto sociale – aggiunge – ha la caratteristica di essere un recupero del territorio che deve essere curato anche da chi non partecipa al progetto. La tutela, il rispetto e la salvaguardia dello spazio è un dovere che è in capo a ognuno di noi. Come Amministrazione comunale siamo contenti di questo modello e crediamo che assieme ai soggetti più attivi del quartiere, quali la scuola e la parrocchia di San Domenico, si possa inculcare la cultura della gestione ponderata e del bene comune”.

Ogni lotto concesso è inoltre dotato di impianto irriguo a goccia e per i primi dieci lotti anche da piantine messe a disposizione da Slow food Sicilia e dall’Azienda agricola Graci di Licata (Ag). “Ogni lotto – spiega il presidente del circolo nisseno di Legambiente, Ivo Cigna – avrà due filari di pomodoro buttiglieddru di Licata già presidio Slow food, un filare di melenzane, un filare di peperoni, un filare di melone giallo. Al pomodoro sono alternate piante di una varietà di zucchina che contrasta naturalmente i parassiti”.

Coloro che sono interessati alla concessione di un orto sociale possono presentare domanda entro le ore 12 di venerdì 19 maggio inviandola all’indirizzo email legambientecaltanissetta@gmail.com e alla casella di posta elettronica certificata della Direzione II del Comune di Caltanissetta (direzione.llpp@pec.comune.caltanissetta.it), specificando nell’oggetto: cognome e nome; 1° Avviso Orto sociale Angeli Cl. Qualora gli interessati non fossero in possesso di casella di posta elettronica certificata il Circolo locale di Legambiente si farà comunque carico di inoltrarla alla Pec del Comune. Le domande dovranno essere redatte secondo il modello apposito e, pena l’esclusione, dovranno essere sottoscritte dall’interessato e accompagnate dalla copia di un suo documento di identità in corso di validità (e di permesso di soggiorno in caso di cittadini extracomunitari). I partecipanti inoltre in sede di domanda dovranno esprimere, rispetto alla planimetria, l’ordine di preferenza degli orti in attesa di assegnazione.

I soggetti che richiedono un orto sociale agli Angeli, come da Regolamento comunale, devono essere in possesso, a pena di nullità e al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti di accesso: residenza nel Comune; aver compiuto 18 anni; non avere ottenuto per sé o per altro componente del nucleo familiare un altro orto; non avere proprietà esclusiva di altri terreni coltivabili ad orto nel Comune di Caltanissetta o nei comuni limitrofi.

Tra gli aventi diritto verrà formulata una graduatoria che avrà valore per cinque anni solari. Gli appezzamenti disponibili verranno concessi seguendo l’ordine di graduatoria e alla quale si attingerà per eventuali rimpiazzi. L’ordine di preferenza dei lotti, espresso dall’aspirante assegnatario nella domanda, non comporta per il medesimo il sorgere di alcun diritto di assegnazione dell’orto prescelto in ordine prioritario. Nel caso in cui non possa essere assegnato l’orto indicato come prima preferenza, perché attribuito all’assegnatario che precede nella graduatoria, sarà assegnato l’orto indicato come preferenza successiva. La graduatoria e l’eventuale assegnazione sarà pubblicata sul sito web del Comune.