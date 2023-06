Caltanissetta, un ristorante didattico tra formazione e lavoro

Nei giorni scorsi l’inaugurazione con l’ambizioso obiettivo di dimostrare ai giovani come attraverso l’impegno e lo studio è possibile costruire un futuro professionale di tutto rispetto

CALTANISSETTA – Nel capoluogo nisseno è nato il primo ristorante didattico, un luogo privilegiato dove giovani e adulti, compresi i ragazzi in obbligo formativo, possono istruirsi, formarsi e mettere in pratica le proprie competenze. L’idea è nata da un’iniziativa di Eap Fedarcom, Ente di addestramento professionale, per formare giovani in obbligo scolastico nel campo della ristorazione.

“Siamo partiti da Caltanissetta – ha spiegato il presidente di Cifa Italia, Andrea Cafà – perché ormai si è qualificata la capitale dei Neet, la città con il tasso più alto di persone dai 14 ai 64 anni che non lavorano e non studiano e quindi c’è esigenza di riscatto. Vogliamo raggiungere quei ragazzi che dopo la terza media vogliono imparare un mestiere, ma soprattutto incontrare quei giovani che non credono nel futuro lavorativo. E noi non solo vogliamo dare loro la possibilità di crescere e formarsi, ma anche di incontrare imprenditori e ricevere proposte lavorative”.

I giovani lavoreranno in cucina, in pizzeria e in sala sotto la guida di formatori esperti del settore e saranno messe alla prova le loro abilità in un contesto formativo ma reale, aperto al pubblico e al suo giudizio. Nello stesso spazio, ricavato in un’accogliente struttura in corso Umberto 146, saranno attivati laboratori, masterclass ed esperienze culinarie anche per adulti, migranti, persone con bisogni educativi speciali, lavoratori e professionisti del settore.

“L’obiettivo – ha aggiunto Cafà – è promuovere l’inclusività e la condivisione dando a ciascuna di queste categorie opportunità di apprendimento, formazione continua, specializzazione e conoscenza della cultura gastronomica locale oltre a contaminazioni etniche. Offrire un’esperienza lavorativa tutelata che educhi e formi sia gli studenti che gli adulti, favorendo lo sviluppo dell’impresa e dei suoi protagonisti”.

All’inaugurazione, oltre al sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, hanno partecipato i deputati Michele Mancuso e Giuseppe Messina, gli assessori della Giunta comunale nissena e numerosi sindaci della provincia. Il progetto è finanziato dalla Regione Siciliana con i fondi del Pnrr.

“Il ristorante didattico – ha commentato il sindaco Gambino – rappresenta una grande opportunità per contribuire a riqualificare il nostro centro storico con iniziative concrete, che coinvolgano i nostri giovani e non solo loro”.