Anche nel capoluogo nisseno il Roadpol safety day

Il progetto, che ha coinvolto tra gli altri i ragazzi del Liceo Manzoni, ha l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sui corretti comportamenti da mettere in pratica quando si è su strada

CALTANISSETTA – Si susseguono anche sul territorio provinciale gli incontri della Polizia stradale per diffondere comportamenti corretti sul tema della mobilità in occasione della Settimana europea dedicata.

Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro con gli studenti del Liceo Manzoni di Caltanissetta, in occasione del Roadpol safety day. Il progetto, all’interno di un piano europeo, ha l’ambizioso scopo di ottenere una giornata con “zero” vittime sulla strada a livello comunitario.

L’iniziativa, svolta con il supporto della Dg-Move, Direzione generale Trasporti della Commissione europea, vuole aumentare la consapevolezza sociale sul fenomeno della mortalità e incidentalità grave sulle strade europee, oggi più che mai in aumento; richiamare l’attenzione degli utenti della strada sulla necessità di riallinearsi all’obiettivo europeo della riduzione del 50% del numero di vittime sulle strade, per il 2030; dimostrare che, con un ampio sostegno da parte della collettività, si può essere in grado di ridurre il numero delle vittime e dei feriti gravi sulle strade europee.

Roadpol è una rete di cooperazione tra le Polizie stradali nata sotto l’egida dell’Unione europea, cui aderiscono tutti i Paesi membri, tranne la Grecia e la Slovacchia, oltre alla Svizzera, la Serbia, la Turchia e in qualità di osservatore la Polizia dell’Emirato di Dubai (Emirati Arabi Uniti). L’Organizzazione intende sviluppare una cooperazione operativa tra le Polizie stradali europee per ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali, in adesione al Piano d’azione europeo 2021-2030, attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne “tematiche” in tutta Europa all’interno di specifiche aree strategiche.

L’obiettivo ultimo è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte.

Anche nel capoluogo nisseno e in particolare nel Liceo Manzoni il commissario Capo Sonia Zicari e l’assistente capo Michele Messina hanno intrattenuto i ragazzi allo scopo di aumentare la consapevolezza sociale sul fenomeno delle mortalità e incidentalità grave sulle strade.