Caltanissetta, ubriaco alla guida danneggia vetture e si scaglia contro agenti

Resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale: 39enne arrestato dalla Polizia di Stato.

I poliziotti della sezione volanti hanno tratto in arresto un 39enne nella flagranza di reato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Ieri sera l’equipaggio di una volante è intervenuto in Piazza Mercato a Caltanissetta poiché era stato segnalato un sinistro stradale. Un’auto in transito aveva impattato contro alcune autovetture in sosta danneggiandole. La polizia, intervenuta, ha identificato l’uomo che aveva causato l’incidente, noto a questi uffici per i precedenti di polizia, in evidente stato di ubriachezza. Si era messo alla guida con patente scaduta.

Arresti domiciliari

Una volta rifiutato di sottoporsi all’alcol test, l’uomo ha tentato di colpire i poliziotti profferendo ripetutamente frasi ingiuriose nei loro confronti. L’arrestato è stato condotto in Questura e, dopo le formalità di rito, accompagnato agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’uomo sarà inoltre sanzionato amministrativamente per le diverse violazioni del Codice della Strada.