Caltanissetta, riorganizzazione per gli uffici della Cciaa

L’Ente camerale ha annunciato che, per ragioni di spending review, i servizi in presenza non saranno erogati nella giornata di venerdì 16 agosto. Nuovi locali per la sede distaccata di Gela

Un ridimensionamento dei servizi erogati durante le settimane di agosto e una nuova sistemazione per l’ufficio di Gela. Questa le principali novità annunciate in questi giorni dalla Camera di Commercio nissena, che ha informato i cittadini e le attività produttive del territorio tramite una serie di comunicazioni ufficiali.

Caltanissetta, la nota degli uffici della Cciaa

“Le vigenti normative in materia di spending review – hanno fatto sapere dagli uffici della Cciaa – richiedono alle Pubbliche amministrazioni sempre maggiori risparmi, soprattutto per quanto riguarda i consumi intermedi (energia elettrica, riscaldamento, e altro ancora). Pertanto si comunica che il giorno venerdì 16 agosto 2024 gli uffici della Camera di Commercio di caltanissetta resteranno chiusi”.

I responsabili dell’Ente hanno comunque fatto sapere che resteranno regolarmente operativi tutti i servizi on-line offerti tramite il sito www.cameracommercio.cl.it e il portale Registro imprese (www.registroimprese.it), raggiungibili utilizzando qualsiasi dispositivo fisso e/o mobile. “Si invitano pertanto i cittadini – hanno aggiunto dalla Camera di Commercio – le imprese e i professionisti a tenere conto di tale chiusura e di programmare adeguatamente le loro eventuali necessità legate ai servizi offerti. Gli uffici riapriranno il 19 agosto 2024 (lunedì)”.

Novità, come accennato, anche per quel che riguarda la sede distaccata di Gela, che a partire dalla giornata di oggi non riceverà più il pubblico per consentire il trasloco nella nuova sede. “Resteranno comunque attivi – hanno precisato dall’Ente camerale – tutti i servizi nella sede di Caltanissetta e quelli on-line offerti tramite il sito www.cameracommercio.cl.it e il portale Registro imprese www.registroimprese.it utilizzando qualsiasi dispositivo fisso e/o mobile”.

L’invito della Camera di Commercio di Caltanissetta

Anche in questo caso, i cittadini, le imprese e i professionisti sono stati invitati “a tenere conto di tale chiusura” al fine di “programmare adeguatamente le loro eventuali necessità legate ai servizi camerali”.

“Gli uffici – hanno concluso dalla Camera di Commercio di Caltanissetta – riapriranno nella nuova sede di Gela, piazza Roma 1 (accanto alla Stazione dei Carabinieri) già a partire dalla giornata di domani, giovedì 1 agosto 2024”.