La città vuole onorare il ricordo dei nisseni illustri

Dando seguito a una delibera di Giunta già adottata nel 2019, dopo la proposta avanzata dalla famiglia l’Amministrazione ha individuato un’area da dedicare al giornalista ed editore Pippo Grosso

CALTANISSETTA – Un monumento sepolcrale in memoria e onore di Pippo Grosso, icona del giornalismo nisseno, storico cronista del Giornale di Sicilia e fondatore di Radio Cl1, prima emittente radiofonica della città che negli anni ha dato modo a molti giovani nisseni di acquisire la professionalità necessaria per affermarsi come giornalisti in diverse testate.

La Giunta Comunale, guidata dal sindaco Roberta Gambino, con propria delibera ha individuato l’area in memoria del giornalista scomparso nel febbraio del 2023 dopo una lunga malattia. L’istanza di dedicare un monumento sepolcrale in sua memoria è partita dalla moglie Giovanna Maria Alaimo, che ha richiamato la delibera di Giunta numero 147 del 5/12/2019 con cui l’Amministrazione, per onorare alcuni uomini che in diversi ambiti hanno dato lustro e riconoscimenti alla città, ha individuato all’interno della zona antica del cimitero, lungo il viale denominato delle Mimose, delle aree da destinare alla realizzazione di monumenti sepolcrali dove trasferire le spoglie degli artisti Francesco e Vincenzo Biancardi, dell’ingegner Alfonso Barbera e del dottor Aldo Pinelli.

L’assessore ai Servizi cimiteriali Cettina Andaloro, riconoscendo grandi doti intellettuali e morali al giornalista ed editore Pippo Grosso e per mantenerne vivo l’operato, ha così dato mandato alla Direzione II Lavori pubblici di predisporre gli atti amministrativi per l’assegnazione di un’area tra le quattro individuate. Individuata la zona, spetterà ora alla famiglia del giornalista realizzare il monumento dove saranno trasferite le sue spoglie.

La città intanto, nelle scorse settimane, ha appreso la notizia della chiusura dell’emittente Radio Cl1, per quasi cinquant’anni voce storica di Caltanissetta. Radio Cl1 aveva esordito nell’etere nisseno nel 1976, accompagnando le giornate dei cittadini con musica, radiocronache della Nissa, intrattenimento e notizie della città.

A comunicare la cessione dell’unica frequenza rimasta della radio (Fm 94.3) sono stati i figli Marcello e Fabio Grosso. Il canale è stato rilevato dal gruppo catanese Rmb, che, oltre a Etna Radio, segue diverse superstation in Sicilia quali Radio Cuore, Radio Fantastica e Radio Sportiva.