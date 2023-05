Caltaqua, tecnologie innovative a servizio degli utenti

L’azienda che gestisce il servizio idrico ha reso noto che a breve, grazie a uno speciale modulo robotizzato, sarà operativo il nuovo sistema di pulizia delle vasche dei serbatoi

CALTANISSETTA – Prosegue l’azione avviata da Caltaqua, gestore del servizio idrico nisseno, per migliorare la qualità del servizio destinato agli utenti della provincia.

La società spagnola ha infatti annunciato nei giorni scorsi l’intenzione di investire in tecnologia utile a migliorare l’erogazione idrica sul territorio: ammontano infatti a duecentomila euro i fondi privati che il gestore ha deciso di impegnare per l’acquisto di un robot pulitore di ultima generazione.

Caltaqua ha quindi fatto sapere che a breve sarà operativo il nuovo sistema di pulizia delle vasche dei serbatoi senza l’ausilio di operai. Il sistema sarà interamente automatizzato, mediante uno speciale modulo robotizzato, telecomandato ed equipaggiato di telecamera direzionabile grazie a cui l’operatore controllerà da remoto, passo dopo passo, la pulizia del fondo serbatoio su di un monitor rendendo anche possibile la registrazione della lavorazione.

Dotato di cingoli metallici con battistrada di plastica rinforzata, il “robot pulitore” è equipaggiato con spazzole rotanti che smuovono i sedimenti convogliandoli direttamente alla potente pompa, senza peraltro intorbidire l’acqua del serbatoio. Il robot, grazie alle sue ridotte dimensioni, riesce anche a essere utilizzato in ambienti assai ristretti come i così detti “passi d’uomo”.

Il sistema è inoltre in grado di raggiungere una profondità massima di 25 metri e si muove a una velocità di 0,4 metri al secondo.

“L’adozione di questo nuovo strumento – si legge in una nota inviata da Caltaqua – consentirà di abbandonare le vecchie metodologie di pulizia del fondo dei serbatoi, che richiedevano lo svuotamento delle vasche e l’impiego di operatori, con ricadute positive in termini di eliminazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori e in termini di ulteriore miglioramento della qualità dell’acqua in distribuzione all’utenza”.