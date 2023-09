Cambiali agrarie, Falcone: “Bene impegno Abi per estendere moratoria a tutte le banche”

"Diamo respiro all’economia in tutti i suoi segmenti, piegata da incendi, alluvioni e dai rincari su materie prime e altro", dice l'assessore

«Sul rinvio generalizzato delle cambiali agrarie per gli agricoltori siciliani, registriamo l’impegno dell’Abi Sicilia per una moral suasion rivolta a tutti gli istituti di credito operanti nella nostra Regione. Il presidente Salvatore Malandrino ha raccolto il nostro grido d’allarme, condividendo la necessità di ampliare la platea delle banche che posticipino di un anno le rate in capo alle aziende, purtroppo piegate da diverse emergenze ambientali. Nelle prossime ore, l’Abi formulerà un apposito documento». Lo comunica l’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone, dopo l’incontro con Salvatore Malandrino, presidente della Commissione regionale dell’Associazione bancaria italiana (Abi), sul tema del rinvio delle cambiali agrarie in Sicilia. Presente il ragioniere generale della Regione, Ignazio Tozzo. Era stata UniCredit, di cui Malandrino è responsabile per la Sicilia, la prima banca a concedere una moratoria di dodici mesi sulle rate.

L’assessore: “Diamo respiro all’economia siciliana in tutti i suoi segmenti”

«Il governo Schifani – prosegue Falcone – ha dunque chiesto all’Abi di farsi parte attiva affinché tutte le altre banche operanti nell’Isola possano adottare tale misura. Diamo così respiro all’economia siciliana, in tutti i suoi segmenti, piegata da incendi, alluvioni nonché dai rincari su materie prime e altro, interpretando al meglio le esigenze del momento grazie a un proficuo dialogo fra governo regionale, imprese e istituti di credito”.