Camera di Commercio, via al concorso per diplomati: info, requisiti e domanda

Il bando prevede l’assunzione di 2 assistenti amministrativi per il registro imprese e i servizi camerali, con contratto a tempo indeterminato

La Camera di Commercio di Genova ha lanciato un nuovo concorso aperto a diplomati. Il bando prevede l’assunzione di 2 assistenti amministrativi per il registro imprese e i servizi camerali, con contratto a tempo indeterminato e pieno.

I requisiti

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo, o che siano titolari dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria, in possesso dei requisiti previsti per legge;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;

c) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo);

d) idoneità psico-fisica alla mansione: l’idoneità psico-fisica dichiarata in sede di presentazione dell’istanza

di ammissione alla procedura concorsuale sarà oggetto di appositi accertamenti sanitari preventivi alla

stipula del contratto individuale di lavoro ed alla successiva immissione in servizio dei candidati risultati

vincitori del concorso;

e) godimento dei diritti civili e politici riferiti all’elettorato attivo;

f) diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un ciclo di studi quinquennale rilasciato da un istituto di istruzione secondaria superiore pubblico o legalmente riconosciuto.

I cittadini non italiani di cui al punto a) del presente articolo dovranno inoltre indicare, con apposita dichiarazione, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

– godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

– di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti

previsti per i cittadini della Repubblica;

– avere adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare durante la selezione.

Gli esclusi dal concorso



Non possono prendere parte alla selezione:

coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo; che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero siano stati licenziati da una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; coloro nei confronti dei quali sia stato adottato un provvedimento di recesso per giusta causa da parte di una pubblica amministrazione; coloro che abbiano riportato condanne penali o abbiano procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni; in ordine alle restanti condanne penali, la Camera di Commercio di Varese si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile, anche per effetto di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e seguenti del c.p.p., alla luce del tipo di reato e dell’attualità o meno del comportamento negativo, in relazione alle mansioni della posizione di lavoro messa a disposizione; coloro che siano stati interdetti definitivamente o temporaneamente dai pubblici uffici sulla base di una sentenza passata in giudicato; coloro che siano destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza detentiva o libertà vigilata.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilita dall’avviso di selezione per la presentazione delle domande di partecipazione e permanere al momento dell’assunzione.

Il termine per presentare la domanda

Le candidature per poter partecipare al concorso dovranno essere presentate entro e non oltre il 12 giugno 2024.

