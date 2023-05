Camion travolge due pedoni: morta una donna, ferito 60enne

A quanto pare non è la prima volta che i mezzi pesanti violano il divieto di transito in zona

Nonostante stessero attraversando all’altezza delle strisce pedonali, una donna di 50 anni e un uomo sui 60, questa mattina a Genova, in via Cornigliano, sono stati investiti da un camion. La situazione, ai medici del 118 intervenuti sul posto è apparsa subito grave, e nulla si è potuto fare per strappare alla morte la donna. Per il secondo pedone invece, non ci sarebbe pericolo di vita.

Mezzo pesante fuori posto

Si apprende dai media locali che, in via Cornigliano c’è il divieto di transito ai mezzi pesanti. Per questo gli investigatori stanno cercando di capire perché il mezzo fosse lì. A quanto pare non è la prima volta che i mezzi pesanti violano il divieto tanto che sono numerose le segnalazioni sui social da parte dei residenti. La strada dove è avvenuto l’incidente mortale è stata chiusa e il traffico deviato sulla Guido Rossa.