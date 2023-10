Campi Flegrei, il ministro Locatelli: “In Dl attenzione anche alle persone con disabilità”

“Nel decreto legge approvato ieri in Consiglio dei ministri per la prevenzione del rischio connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi flegrei è stata dedicata un’attenzione particolare alla tutela delle persone con disabilità”.

Così in una nota il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

“La pianificazione speditiva di emergenza – spiega il Ministro – dovrà infatti tener conto anche della ricognizione delle strutture in cui vivono le persone con disabilità o non autosufficienti. Inoltre, nell’ambito del Piano di comunicazione rivolto alla popolazione saranno previste specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità sensoriale. L’obiettivo è quello di promuovere una migliore informazione sui rischi e sulle buone pratiche di protezione civile e intervenire prontamente in caso di emergenza per mettere in salvo le persone che hanno bisogno di assistenza, in attuazione dell’articolo 11 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità”.