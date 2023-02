Campobello di Mazara, auto si ribalta e prende fuoco: ferito 29enne

Per cause ancora da accertare, il giovane avrebbe perso il controllo del veicolo finendo fuori strada prima dell'impatto contro una roccia

Incidente stradale la scorsa notte sulla strada statale 115 nel territorio di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Per cause ancora da accertare, un 29enne alla guida di un’automobile avrebbe perso il controllo del veicolo finendo fuori strada prima dell’impatto contro una roccia. L’auto si è ribaltata e ha preso fuoco.

Il trasferimento al pronto soccorso di Castelvetrano

Sul posto intervenuti i sanitari del 118 per prestare il primo soccorso al giovane che ha riportato alcune ferite. Poco dopo il 29enne è stato trasferito all’ospedale di Castelvetrano. Presenti anche i carabinieri e gli agenti della polizia municipale per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale.