Bella iniziativa a Campobello (TP): volontari Avis raccolgono rifiuti abbandonati

A Campobello di Mazara , che anche quest’anno mira alla sensibilizzazione alle tematiche ambientali e al rispetto del territorio, si è svolta l’iniziativa “Avis per l’Ambiente”. Nell’area di competenza, la Torre Saracena e “li cannolla”, sabato 3 giungo, con i ragazzi del consorzio HERA si è proceduto alla raccolta e differenziazione dei rifiuti abbandonati. I materiali raccolti sono stati conferiti per lo smaltimento al servizio comunale di raccolta rifiuti.

Decoro e dignità

“Con questa iniziativa intendiamo ridare decoro e dignità a monumenti simbolo della nostra frazione. Analoghi interventi spero potranno essere ripetuti nel corso della stagione estiva, sempre in collaborazione con la dottoressa Scordato del consorzio HERA che qui intendo ringraziare pubblicamente”. Così ha dichiarato il Presidente dell’Avis Nino Accardo.

Cestini e isole ecologiche

L'Avis, inoltre, collocherà su tutto il territorio comunale, a proprie spese, dei cestini porta rifiuti e delle isole ecologiche per la raccolta differenziata. Per l'Avis la vera emergenza, infatti, resta quella di combattere i comportamenti elusivi e scorretti in ambito ambientale, per giungere ad una città più salubre nel segno di una salute, che punta alla prevenzione. La prossima giornata di raccolta sarà Domenica 11 Giugno dalle 8.00 alle 12.00.