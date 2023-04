Canicattì, aggredisce poliziotti e ne ferisce uno con le forbici: arrestato

Brutto fatto di cronaca, ieri, a Canicattì, dove un pregiudicato, vedendosi controllata la sua abitazione, ha finito per perdere le staffe aggredendo i poliziotti nel pieno delle loro funzioni. A fare le spese della reazione fuori di testa dell’uomo, è stato in particolare un agente, rimasto ferito, fortunatamente non in maniera grave, da un colpo di forbici.

La condanna

Gli agenti del locale commissariato si erano recati presso il domicilio dell’uomo per alcuni accertamenti non trovandolo in casa. Al suo arrivo la situazione è degenerata con gli animi che si sono accesi. Il poliziotto ha riportato alcune ferite ed è stato medicato all’ospedale Barone Lombardo. Per il pregiudicato, invece, è scattato l’arresto con l’accusa di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale