Canicattini Bagni, protocollo per il recupero del ponte Sant’Alfano

L’Amministrazione di Canicattini Bagni ha avviato la sottoscrizione del documento per valorizzare la storica opera in pietra calcarea, simbolo del comune, costruita nel 1796 dal marchese Landolina

CANICATTINI BAGNI (SR) – L’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni ha avviato la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con gli Enti, le realtà associative, imprenditoriali e professionali della città e del territorio per recuperare e valorizzare il ponte di Sant’Alfano. Si tratta della prima di una serie di iniziative volte a potenziare e accrescere il sistema turistico del comune ibleo approfondendo e valorizzando il binomio “turismo-cultura”, quale strumento determinate per l’economia della città, iniziando dalla tutela e dalla valorizzazione del suo patrimonio storico, culturale, artistico e paesaggistico.

Si tratta di uno degli obiettivi programmatici e strategici su cui è impegnata l’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Paolo Amenta, che, nella continuità delle azioni amministrative di questi anni, oltre a garantire il giusto supporto e sostegno alle manifestazioni culturali e folkloristiche, ha posto particolare attenzione alla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e monumentali della città e del suo territorio. “In quest’ambito – dichiara il Sindaco Amenta – l’Amministrazione comunale, con apposite delibere di Giunta, ha inteso lanciare un invito pubblico alle associazioni, alle varie istituzioni del territorio, come la Soprintendenza ai beni culturali, il vicino Comune di Noto, il Libero consorzio di Siracusa, e a quanti, professionisti e imprese, vorranno aderire, per la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con obiettivo di reperire fondi per il restauro e il recupero dello storico ponte di Sant’Alfano, costruito in pietra calcarea nel 1796 dal marchese Pietro Landolina, considerato nei secoli il vero simbolo del Comune di Canicattini Bagni, che richiama ogni anno numerosi visitatori”.

L’Amministrazione comunale, fiduciosa dell’ottima sinergia e collaborazione che in questi anni ha caratterizzato l’impegno pubblico-privato tra gli Enti e le realtà associative, imprenditoriali e professionali della città e del territorio nell’azione collettiva e solidale, ha così accolto e condiviso la proposta, avanzata lo scorso marzo, di Ettore Gazzara, già docente di Arti visive presso gli istituti d’arte di Catania e Siracusa, nonché grande studioso del patrimonio culturale e paesaggistico canicattinese, che, nel richiamare l’attenzione sulle condizioni del ponte di Sant’Alfano, ha inteso offrire alla città di Canicattini Bagni la sua professionalità di artista mettendo a disposizione, altresì, le opere d’arte realizzate sul ponte di Sant’Alfano al fine di reperire fondi necessari al suo restauro.

L’Avviso pubblico per l’adesione al protocollo d’intesa curato dall’Ufficio tecnico comunale è stato pubblicato dal Comune ed è reperibile, assieme al modulo di adesione e allo schema di protocollo, sul sito istituzionale dell’Ente www.comunedicanicattinibagni.it all’Albo Pretorio e dal menù “Atti e Documenti” sulla sezione “Avvisi e Domande”. La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata al Comune entro il prossimo 10 giugno tramite Pec comune.canicattinibagni@pec.it. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio tecnico comunale (0931540231 o 3276114632) dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e il martedì e giovedì anche dalle 15:30 alle 17:30.