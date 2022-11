A Canicattini Bagni si punta sulla sostenibilità

Il Consiglio comunale, durante l’ultima seduta, ha approvato il Piano d’Azione per l’Energia sostenibile e il Clima e la costituzione di una nuova Comunità energetica per ridurre i costi di produzione

CANICATTINI BAGNI (SR) – Il Consiglio comunale di Canicattini Bagni, nell’ultima seduta, ha approvato una serie di punti all’ordine del giorno tra cui spiccano il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (Paesc), la costituzione della Comunità Energetica, e l’ampliamento del cimitero.

Il Paesc approvato all’uninimità

Approvato all’unanimità, il Paesc, redatto dall’architetto, Giuseppe Pistritto. Detto Piano prevede le linee guida da adottare al fine di promuovere la sostenibilità energetica e ambientale nel Comune di Canicattini Bagni, alla luce dei cambiamenti climatici e degli obiettivi decisi dagli Stati europei di ridurre, entro il 2030 del 40% le emissioni di anidride carbonica.

Si tratta di obiettivi che hanno già visto il Comune di Canicattini Bagni, come ricordato in Aula dal primo cittadino, Paolo Amenta, attuare alcune scelte come cambiare tutte le caldaie a gasolio degli edifici scolastici in metano e installare sui tetti degli edifici pubblici (palestra, Municipio, scuole), degli impianti fotovoltaici. L’adozione del Piano rappresenta un impegno ad accelerare la decarbonizzazione dei territori, contribuendo così a mantenere il riscaldamento globale medio al di sotto di 2°C e, allo stesso tempo, rafforzare la capacità di adattarsi agli impatti degli inevitabili cambiamenti climatici, rendendo i territori più resilienti, aumentando l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, garantendo così l’accesso universale a servizi energetici sicuri, sostenibili e accessibili a tutti.

Alla domanda posta dalla consigliera, Rita Cassarino, se tutti gli impianti fotovoltaici siano funzionanti, i tecnici in aula hanno garantito che di detti impianti è stata verificata la funzionalità ma di alcuni non ancora la connessione in rete da parte dell’Enel. Il sindaco Amenta, di conseguenza, ha assunto l’impegno a sollecitare il gestore dell’energia in tal senso. Altro punto approvato all’unanimità è stato quello riguardante l’impegno a promuovere la Sostenibilità Energetico – Ambientale nei Comuni siciliani attraverso la costituzione di Comunità di Energie Rinnovabili e Solidali, tra Enti pubblici, privati ed imprese, per cui il Comune di Canicattini Bagni ha ricevuto il finanziamento da parte della Regione.

“La Comunità Energetica, solidale al suo interno, – ha puntualizzato il sindaco Amenta – è l’unico strumento oggi possibile per ridurre i costi energetici, produrre e consumare energia sostenibile e sostenere le fasce più fragili della popolazione”.

Infine l’ampliamento del cimitero comunale il cui progetto è stato approvato anch’esso all’unanimità. Il progetto è stato illustrato da parte dei tecnici progettisti, gli architetti Monica Mangiafico e Santi Matarazzo. Previsto l’ampliamento del Cimitero comunale lungo il lato Nord, considerate le future esigenze della popolazione.

Il Consiglio comunale ha espresso un voto di condivisione dello studio di fattibilità tecnica ed economica. Sempre relativamente al Cimitero è stato approvato all’unanimità un altro punto. Si tratta della variante all’attuale Piano Regolatore Cimiteriale Comunale, relativamente al Campo “N” Lotto III, per l’individuazione di n. 26 aree sarcofagi al fine di soddisfare le richieste avanzate dai cittadini, redatto dall’architetto Concetta Cassarino, che l’ha illustrato in Aula, in collaborazione con il geometra Carpinteri.