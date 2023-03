Canicattini Bagni, torna la luce sulla Maremonti

Il Libero consorzio ha ripristinato l’illuminazione sulla SP14, nel tratto a ridosso del centro abitato di Canicattini Bagni

CANICATTINI BAGNI (SR) – Il Libero Consorzio comunale di Siracusa (ex Provincia regionale) ha provveduto al ripristino dell’illuminazione sulla Strada Provinciale 14 “Maremonti”, nel tratto a ridosso del centro abitato di Canicattini Bagni. Lo ha reso noto il primo cittadino di Canicattini Bagni, Paolo Amenta.

Il sindaco del Comune ibleo, a nome dell’Amministrazione comunale e della città, ha voluto ringraziare il Commissario Straordinario dell’ex Provincia regionale, Domenico Percolla, “Per aver accolto la richiesta del Comune nel garantire la sicurezza sull’importante arteria provinciale che collega la zona costiera alla zona montana della provincia”.

I ringraziamenti del sindaco Amenta sono stati estesi anche a tutto il Settore Viabilità del Libero Consorzio, diretto da Giovanni Grimaldi, al Servizio di Pubblica Illuminazione, guidato da Giuseppe Conte, e al direttore dei lavori, Geometra Giuseppe Di Pasquale.

Quella della “Maremonti” è un’arteria che è stata teatro di numerosi incidenti, alcuni anche mortali, negli ultimi anni. I sindaci dei Comuni che sono collegati dalla “MareMonti”, da tempo, segnalano sia alla ex Provincia che alla Regione il cattivo stato in cui versa la strada con conseguente pericolo per la circolazione dei mezzi automobilistici specialmente in occasione di pioggia e di cattivo tempo.

L’arteria necessita di interventi urgenti di riqualificazione e messa in sicurezza del manto stradale, della segnaletica stradale, di diserbo.

“Il ripristino da parte del Libero Consorzio dell’illuminazione esistente sulla Maremonti, nel tratto a ridosso del centro abitato di Canicattini Bagni, dalla Conversazione sino alla rotonda di Contrada Garofalo, così come abbiamo chiesto come Amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Paolo Amenta – garantisce più sicurezza in uno dei tratti più sensibili, quello che attraversa si può dire la nostra città, spesso teatro, negli anni, di numerosi incidenti anche mortali”.

“Per cui – ha aggiunto Amenta – doveroso il nostro ringraziamento al Libero Consorzio che ne ha competenza, al Commissario straordinario e a tutti i tecnici, con i quali, nello spirito di collaborazione, abbiamo già approntato un importante progetto di manutenzione della strada”.

“La Maremonti – ha proseguito – è una delle arterie provinciali strategiche che collega la zona costiera e il capoluogo Siracusa con le zone interne della provincia di grande pregio paesaggistico e culturale, si pensi ai siti Unesco, e per questo molto transitata”.

“Nel suo complesso, però, è ormai vecchia, con il manto stradale di oltre 50 anni che bisogna rifare perché non garantisce più aderenza, soprattutto quando piove, per cui necessita di manutenzione, pulizia della vegetazione ai bordi e, come chiediamo da tempo, di grande attenzione da parte del Libero Consorzio e della stessa Regione – ha concluso il primo cittadino – . Anche per scongiurare, come purtroppo sta avvenendo recentemente, che l’inciviltà di alcuni la trasformino in una sequela di piccole discariche abusive”.