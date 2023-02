Canone Rai via dalla bolletta, Giorgetti: “L’anno prossimo dovrà uscire”

Il ministro all'Economia, Giancarlo Giorgetti, apre alla possibilità della fuoriuscita del Canone Rai dalla bolletta della luce.

Il Canone Rai via dalla bolletta della luce? A parlare nuovamente del possibile scorporamento tra l’imposta sulla detenzione dell’apparecchio televisivo e la bolletta energetica è il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

Il braccio destro di Giorgia Meloni all’Economia, si è espresso sul tema nel corso della chiusura della campagna elettorale della Lega per le elezioni regionali nel Lazio.

Canone Rai, Giorgetti: “Onere improprio, non può stare in bolletta”

“Come noto – ha detto Giorgetti rispondendo a una domanda – la Commissione Ue e il Governo Draghi, quindi non i cattivoni della destra o Salvini, avevano accettato l’impostazione che gli oneri impropri che non c’entrano con l’energia elettrica non possano stare in bolletta”.

“Quest’anno io mi sono preso la responsabilità enorme, e ho preso un sacco di critiche chiaramente da tutti, perché siamo arrivati ed è rimasto in bolletta, se no saltava tutto, ma diventa chiaro che dalla bolletta il Canone Rai dovrà uscire e quindi l’anno prossimo bisognerà trovare un altro strumento”, ha aggiunto il ministro all’Economia.