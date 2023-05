Caporalato: Inail, arriva prodotto informativo multimediale per contrasto a sfruttamento

Destinato ai mediatori interculturali, quale punto di riferimento per l’integrazione dei lavoratori immigrati nel nostro Paese

Tra le iniziative per contrastare il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo, che colpisce la manodopera straniera soprattutto in agricoltura e in edilizia e comporta anche la violazione della normativa in materia di salute e sicurezza, con l’esposizione a un alto rischio di incidenti, infortuni o malattie, Dati Inail segnala il prodotto informativo multimediale ‘La responsabilità è… sicurezza sul lavoro’.

Destinato ai mediatori interculturali, quale punto di riferimento per l’integrazione dei lavoratori immigrati nel nostro Paese, l’applicativo web è strutturato in quattro moduli che riguardano la legislazione italiana, la funzione del mediatore, l’integrazione socio-lavorativa dei lavoratori stranieri e la sicurezza sul lavoro.

Ciascun modulo è suddiviso in ‘pillole’ composte da schermate illustrative, corredate da commento audio e da collegamenti a documenti di approfondimento.