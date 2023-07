Carabinieri: operativa a Gela una nuova sede del Noe

Nei giorni scorsi l’inaugurazione ufficiale dei locali dell’Arma, un presidio di legalità sotto il profilo ambientale che il territorio attendeva da molto tempo

GELA (CL) – Alla presenza delle massime Autorità locali, istituzionali, politiche e religiose si è celebrata la cerimonia di inaugurazione della sede di Caltanissetta del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri (Noe).

Alla manifestazione, su invito del generale di Brigata Valerio Giardina, comandante dei Carabinieri per la Tutela ambientale e la Transizione ecologica, ha partecipato anche il Wwf Nisseno con Ennio Bonfanti, presidente di Wwf Sicilia Centrale Odv e coordinatore regionale delle Guardie giurate Wwf, e di Salvatore Patrì, responsabile dell’Ufficio legale di Wwf Sicilia centrale Odv.

Il Wwf – che a livello nazionale ha in atto un protocollo di intesa con l’Arma dei Carabinieri proprio sulla tutela dell’ambiente e della biodiversità – ha espresso profonda soddisfazione per l’istituzione di un Comando del Noe nella Provincia di Caltanissetta e, in particolare, nel territorio di Gela. “Accogliamo con estrema gioia la nascita di questo presidio – ha detto Ennio Bonfanti – che, opportunamente, l’Arma ha deciso di allocare proprio a Gela, un territorio notoriamente difficile e ostile, se non addirittura refrattario, alla legalità ambientale”.

“In questo nostro contesto – ha aggiunto – le ecomafie, zoomafie e agromafie sembrano ostinatamente aggredire quotidianamente il territorio che, nonostante ciò, ospita ancora vaste aree ancora naturali e di pregio faunistico ed ecologico, come la Zps (Zona di protezione speciale) della piana di Gela, le riserve naturali del Biviere e della Sughereta di Niscemi, le altre aree di importanza europea della rete Natura 2000. L’attività di prevenzione, vigilanza e contrasto dei reati ambientali che istituzionalmente viene esplicata dai Carabinieri del Noe, non potrà che portare benefici a questo comprensorio, martoriato da decenni di fenomeni di inquinamento industriale e da continui casi di smaltimento illecito di rifiuti che hanno cosparso la nostra provincia di decine di micro-discariche periodicamente incendiate”.

“Siamo fiduciosi – ha concluso Bonfanti – che si possa creare un eco-sistema articolato in cui Forze di Polizia anche specializzate, Autorità giudiziaria, con le Procure della Repubblica di Gela e Caltanissetta, e volontari delle associazioni ambientaliste, pongano in essere azioni coordinate di collaborazione e cooperazione nell’interesse dalla legalità ambientale e della tutela dell’equilibrio ecologico del territorio”.

Presente all’inaugurazione anche il sindaco della città Lucio Greco, che ha sottolineato la propria soddisfazione per l’inaugurazione di questo importantissimo presidio di legalità. “Attesa da anni – ha detto il primo cittadino gelese – è stata finalmente inaugurata la nuova sede del Nucleo operativo ecologico dell’Arma dei Carabinieri. Non solo repressione, ma anche prevenzione in materia di tutela ambientale per Gela e il vasto comprensorio”.

“La nostra città – ha concluso il sindaco – ha pagato un prezzo altissimo per l’inquinamento ambientale e meritava un segnale forte della presenza dello Stato”.