Carambola tra auto a Mondello: due feriti

Quattro le auto coinvolte nella discesa di via Principe di Scalea, una è finita sulla siepe che divide le due carreggiate

Intorno alle 11 di questa mattina, quattro auto si sono scontrate in via Principe di Scalea, la strada che da Palermo porta alla borgata marinara di Mondello. Le vetture coinvolte nel sinistro sono una Volvo, una Dacia, una Opel e una Dahiatsu. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate dai sanitari del 118 al Pronto soccorso. Non sono in pericolo di vita.

Sul posto l’infortunistica stradale per verificare la dinamica dell’incidente e gli operai della ditta Interventa che ha rimosso i detriti e i liquidi pericolosi, olio e materiale infiammabile, che si erano riversati in strada. La carreggiata in direzione Mondello è stata temporaneamente chiuso per permettere i rilievi.