Carburanti, prezzi in calo: ecco le medie di benzina e diesel

Calano ancora prezzi dei carburanti alla pompa: la media nazionale della benzina in self service scende sotto quota 1,82 euro/litro, molto vicino al minimo dell’anno di 1,81 toccato a maggio. Gasolio self a 1,8 euro, al livello di inizio agosto. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Ip ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina. Per Q8 registriamo un ribasso di 1,5 centesimi sulla benzina e di un centesimo sul gasolio. Per Tamoil -1 cent sul gasolio.

Le medie dei prezzi

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,819 euro/litro (-7 millesimi, compagnie 1,820, pompe bianche 1,817), diesel self service a 1,801 euro/litro (-6, compagnie 1,803, pompe bianche 1,796). Benzina servito a 1,961 euro/litro (-6, compagnie 2,000, pompe bianche 1,882), diesel servito a 1,942 euro/litro (-5, compagnie 1,982, pompe bianche 1,860). Gpl servito a 0,721 euro/litro (invariato, compagnie 0,729, pompe bianche 0,712), metano servito a 1,453 euro/kg (invariato, compagnie 1,457, pompe bianche 1,450), Gnl 1,426 euro/kg (-1, compagnie 1,425 euro/kg, pompe bianche 1,427 euro/kg).

I prezzi sulle autostrade

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,907 euro/litro (servito 2,171), gasolio self service 1,887 euro/litro (servito 2,157), Gpl 0,851 euro/litro, metano 1,530 euro/kg, Gnl 1,472 euro/kg.