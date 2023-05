Carburanti, prosegue il calo dei prezzi: ecco le medie nazionali

Nonostante il secondo rialzo consecutivo delle quotazioni dei prodotti raffinati, continuano a scendere i prezzi

Nonostante il secondo rialzo consecutivo delle quotazioni dei prodotti raffinati, continuano a scendere i prezzi dei carburanti: la media nazionale dei prezzi praticati alla pompa in modalità “fai da te” scende per la benzina a 1,83 euro/litro e per il gasolio a 1,68. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Le medie dei prezzi

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,831 euro/litro (-15 millesimi, compagnie 1,831, pompe bianche 1,830), diesel a 1,679 euro/litro (-18, compagnie 1,681, pompe bianche 1,676). Benzina servito a 1,967 euro/litro (-16, compagnie 2,006, pompe bianche 1,891), diesel a 1,819 euro/litro (-19, compagnie 1,859, pompe bianche 1,740). Gpl servito a 0,759 euro/litro (-3, compagnie 0,770, pompe bianche 0,746), metano servito a 1,616 euro/kg (-13, compagnie 1,617, pompe bianche 1,616), Gnl 1,449 euro/kg (-34, compagnie 1,441 euro/kg, pompe bianche 1,455 euro/kg).

I prezzi sulle autostrade

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,896 euro/litro (servito 2,155), gasolio self service 1,759 euro/litro (servito 2,033), Gpl 0,874 euro/litro, metano 1,678 euro/kg, Gnl 1,456 euro/kg.