Carburanti, proseguono ribassi prezzi su rete: ecco le medie nazionali

Continuano a scendere le quotazioni dei prodotti raffinati

Continuano a scendere le quotazioni dei prodotti raffinati, continuano a scendere i prezzi dei carburanti. La media nazionale per la benzina in “fai da te” è a 1,81 euro/litro, il gasolio sotto 1,66. Il metano scende sotto 1,6 euro/kg per la prima volta dal 18 ottobre 2021.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,814 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,815, pompe bianche 1,811), diesel a 1,658 euro/litro (-6, compagnie 1,661, pompe bianche 1,653). Benzina servito a 1,950 euro/litro (-6, compagnie 1,991, pompe bianche 1,873), diesel a 1,799 euro/litro (-7, compagnie 1,841, pompe bianche 1,717). Gpl servito a 0,752 euro/litro (-2, compagnie 0,764, pompe bianche 0,739), metano servito a 1,594 euro/kg (-7, compagnie 1,599, pompe bianche 1,590), Gnl 1,430 euro/kg (-1, compagnie 1,421 euro/kg, pompe bianche 1,436 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,887 euro/litro (servito 2,143), gasolio self service 1,747 euro/litro (servito 2,015), Gpl 0,861 euro/litro, metano 1,674 euro/kg, Gnl 1,414 euro/kg.