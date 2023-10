Carburanti, rialzo gasolio e stop fase ribassi: ecco le medie nazionali

Si registra il terzo rialzo consecutivo della quotazione del gasolio e un movimento sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi

Si interrompe la fase ribassista che ha caratterizzato l’ultimo mese: si registra infatti il terzo rialzo consecutivo della quotazione internazionale del gasolio e anche un movimento sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi.

Le medie dei prezzi

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di tre centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,915 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,918, pompe bianche 1,910), diesel self service a 1,898 euro/litro (invariato, compagnie 1,901, pompe bianche 1,889). Benzina servito a 2,054 euro/litro (-1, compagnie 2,094, pompe bianche 1,971), diesel servito a 2,036 euro/litro (invariato, compagnie 2,078, pompe bianche 1,950). Gpl servito a 0,720 euro/litro (invariato, compagnie 0,728, pompe bianche 0,710), metano servito a 1,418 euro/kg (+2, compagnie 1,427, pompe bianche 1,411), Gnl 1,285 euro/kg (invariato, compagnie 1,277 euro/kg, pompe bianche 1,292 euro/kg).

I prezzi sulle autostrade

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,997 euro/litro (servito 2,254), gasolio self service 1,982 euro/litro (servito 2,246), Gpl 0,853 euro/litro, metano 1,518 euro/kg, Gnl 1,292 euro/kg.