Carburanti, le ultime variazioni dei prezzi: quanto costano benzina e diesel

Scarse variazioni per quanto riguarda i prezzi di benzina e diesel. Ecco quanto costa fare rifornimento oggi alla pompa.

Non si registrano particolari movimenti per quanto riguarda i prezzi raccomandati dei carburanti.

Nello specifico, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri, mercoledì 15 febbraio, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,863 euro/litro (1,862 il dato precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,858 e 1,871 euro/litro (no logo 1,862).

Carburanti, i prezzi di self e servito

Il prezzo medio praticato del diesel self è a 1,848 euro/litro (1,849 nella precedente rilevazione), con prezzi medi compresi tra 1,844 e 1,852 euro/litro (no logo 1,845).

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato resta a 2,005 euro/litro con gli impianti colorati con prezzi tra 1,951 e 2,073 euro/litro (no logo 1,915). Scende leggermente la media del diesel servito a 1,993 euro/litro (contro 1,995), con i punti vendita delle compagnie tra 1,932 e 2,055 euro/litro (no logo 1,899).

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,799 e 0,829 euro/litro (no logo 0,806). Infine, prosegue il calo del metano con prezzi medi tra 1,859 e 2,119 (no logo 1,975).