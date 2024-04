Carlentini, auto in fiamme a piazza Diaz: pensionato muore carbonizzato

L'uomo, residente nel centro storico della città, non è riuscito a scendere in tempo dell'auto.

È morto carbonizzato dentro l’auto che è andata in fiamme dopo averla parcheggiata in piazza Diaz a Carlentini.

La vittima dell’auto in fiamme a Carlentini

La vittima dell’auto in fiamme a Carlentini è un uomo pensionato, residente nel centro storico della città. L’incendio è avvenuto poco dopo le 8 di questa mattina, quando l’uomo ha parcheggiato una Land Rover in piazza Diaz.

Dopo essere sceso dalla macchina per recarsi al bar per prendere un caffè, è ritornato a bordo dell’auto. Poco dopo è scoppiato un forte boato e l’incendio. L’uomo non è riuscito a scendere dalla macchina.

A tentare di domare l’incendio con gli estintori, prima dell’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Lentini, è stato un agente della Polizia municipale. Poi l’arrivo dei vigili del fuoco, i carabinieri e i medici dell’ambulanza del 118.