Carnevale 2023 a Palazzolo Acreide, ritornano i carri e la festa in piazza, le Foto

Appuntamenti per tutti: il programma degli eventi di sabato 18, poi domenica 19 e martedì 21.

E’ ritornato, il Carnevale di Palazzolo Acreide che ha divertito intere generazioni di siracusani e visitatori da tutta la Sicilia. Torna nella versione invernale, dopo il successo del carnevale di maggio, causa restrizioni covid.

Il programma del Carnevale 2023 di Palazzolo Acreide

Sabato 18 febbraio

Sabato 18 la prima sfilata dei famosi carri allegorici in cartapesta, “scortati” dai gruppi in maschera. Alle ore 15.30 partenza da viale Dante Alighieri, direzione piazza del Popolo. Colpi a salve annunceranno la partenza della sfilata che attraverserà piazza Pretura, via Gaetano Italia, per poi terminare nella centrale piazza di Palazzolo. A partire dalle 18,30, dentro il Palazzo di città, esposizione dei carri in miniatura.

Domenica 19 febbraio

Si comincia alle 10,30 con il raduno dei maestosi carri lungo il corso. Alle 11 esibizione dei “tamburi di Buccheri”, alle ore 12 l’apertura degli stand gastronomici e, nel pomeriggio, alle 15.30 la partenza della sfilata per le vie del centro storico. Dalle ore 16,30 a Palazzo di città esposizione dei carri in miniatura, realizzati dai bimbi di Palazzolo Acreide.

Martedì 21 febbraio

Si chiude con l’ultimo giorno di festa. Alle ore 15,30 tornano a sfilare i carri allegorici ed i gruppi in maschera, con partenza da largo senatore Italia. Immancabili gli stand gastronomici e le degustazioni di prodotti tradizionali della cucina di Palazzolo Acreide, dove la musica colorerà anche l’ultima notte di Carnevale in piazza del Popolo.