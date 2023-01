Caro carburante in Sicilia: a Mazara del Vallo il prezzo del gasolio arriva a 2,7 euro

Il picco del prezzo di gasolio in Sicilia, è stato raggiunto a Mazara ma è poco lontano da quello praticato in autostrada sulla Messina Palermo che tocca i 2,622 euro al litro

Il gasolio servito viaggia ormai stabilmente a 2,4 euro al litro in molte regioni italiane.

Non si tratta certo del prezzo medio nazionale, ma è indicativo del fatto che i prezzi alla pompa siano ancora molto elevati. E chi decidesse di regalare al proprio motore diesel un pieno di carburante ad alta prestazione dovrà prepararsi a sborsare fino a più di 2,7 euro a Mazara del Vallo, in Sicilia e poco meno sulla Messina-Palermo, toccando quota 2,622 euro al litro.

Nei giorni scorsi, sono stati proprio i pescatori di Mazara del Vallo che sono tornati a protestare. Il caro gasolio li sta mettendo in ginocchio il settore e i lavoratori, ormai allo stremo, chiedono risposte ai politici.

La denuncia degli armatori mazaresi finisce in tv

armatori della pesca di Mazara del Vallo sono intervenuti in diretta nella trasmissione “Agora” in onda su Rai3 per parlare della questione dell’aumento dei carburanti, ed in particolare dell’alto costo del gasolio per i pescherecci; ricordiamo che da qualche giorno la marineria mazarese è in stato di agitazione e quasi tutti i circa 80 pescherecci che compongono la flotta si trovano ormeggiati in porto piuttosto che sugli areali di pesca.

Quanto costano i carburanti oggi, la mappa elaborata dal Codacons

Ecco la mappa del caro-benzina elaborata dal Codacons sui dati presenti sulla pagina “Osservaprezzi carburanti” del ministero delle Imprese e del Made in Italy aggiornati ad oggi. Sono i prezzi del prodotto servito.