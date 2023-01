Caro carburanti, garante scioperi: valutare opportunità durata protesta

L'invito alle associazioni dei benzinai

“Con riferimento alla proclamazione dell’11 gennaio 2023 (atto pervenuto in data 12 gennaio 2023), di chiusura dei distributori di carburante su rete ordinaria e autostradale ‘dalle 19 del 24 gennaio 2023 alle 7 del 27 gennaio 2023′, la commissione nella seduta del 16 gennaio 2023 su proposta del commissario delegato Alessandro Bellavista ha deliberato, allo stato, la presa d’atto dello sciopero, ritenendone regolare la formale proclamazione, effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla legge 146/90, e successive modificazioni, e dalla regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante, adottata dalla commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94 del 19 luglio 2001 e pubblicata in G.U. n.179 del 3 agosto 2001”. E’ quanto si legge in una nota del garante sugli scioperi Giuseppe Santoro-Passarelli inviata a Faib Confesercenti, Fegica e Figisc-Anisa Confcommercio.

“Tuttavia, al fine di limitare i disagi a cui, inevitabilmente, andrebbero incontro i cittadini utenti, a fronte di una prolungata chiusura dei distributori di carburante sulla rete ordinaria e autostradale – prosegue il documento – questa commissione invita le associazioni in indirizzo a valutare l’opportunità di ridurre la durata complessiva della chiusura degli impianti”.