Caro carburanti, ministro Urso convoca Consiglio nazionale consumatori e utenti

Il ministro Adolfo Urso il 13 gennaio alle ore 13 presiederà il tavolo tecnico del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti sulle dinamiche dei prezzi dei carburanti. All’incontro saranno presenti il sottosegretario Bitonci e il Garante dei prezzi Mineo. E’ quanto si legge su twitter.

Adoc: “Accogliamo bene la convocazione”

“Accogliamo positivamente la convocazione con le Associazioni dei Consumatori da parte del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in programma il 13 Gennaio alle ore 13 presso il Mimit, convocazione che risponde alle nostre sollecitazioni”. E’ una nota Adoc a plaudire all’iniziativa del ministro sul caro carburanti. “Sarà l’occasione per trovare insieme risposte concrete e immediate all’emergenza relativa ai prezzi dei carburanti che sta creando disagi ai consumatori e che comporterà ulteriori aumenti a catena. Ci auguriamo che a questo incontro seguiranno, in tempi brevi, tavoli di confronto con le Associazioni dei Consumatori per trovare le giuste risposte anche al caro-energia e al caro-bollette che da mesi stanno mettendo in ginocchio le famiglie che devono decidere se mangiare o pagare le bollette”, prosegue la nota.