VIDEO | Schifani contro il “cartello ignobile tra Ita e Ryanair”

Continua la battaglia del governatore siciliano contro i "prezzi assurdi" che danneggiano costantemente i siciliani in viaggio.

Il governatore Renato Schifani torna a parlare del caro voli in Sicilia e si esprime nuovamente contro Ryanair e Ita, commentando il “cartello ignobile” che le due compagnie avrebbero costruito sull’Isola ai danni dei viaggiatori.

Un tema tornato al centro dell’attenzione – ammesso che la tensione sul tema si sia mai placata – dopo le recenti dichiarazioni del Ceo di Ryanair, Michael O’Leary, che ha descritto il Dl Asset recentemente approvato dal Governo contro la “fissazione dinamica dei prezzi” come un “decreto illegale” e “basato su dati spazzatura, consigli falsi e inaccurati di Enac”.

Schifani sul caso Ryanair e il caro voli: “Esiste un cartello ignobile”

“Già a dicembre ho iniziato la mia battaglia per conto dei siciliani contro Ryanair e Ita contro questo cartello ignobile. L’atteggiamento di Ryanair si commenta da sé. Mi chiedo come mai: se Ryanair acquista da un lato e dall’altro riduce le rotte, così per ritorsione, fa solo male a se stessa. A mio avviso dovrebbe ragionare meglio”. Questo è il commento del presidente Schifani non solo alle dichiarazioni di O’Leary ma anche alla decisione della compagnia di prevedere un taglio del 10% dei voli da/per la Sicilia a partire dalla stagione invernale.

In una nota inviata alla stampa, aveva aggiunto sulla vicenda Ryanair anche il seguente commento: “Da tempo avevo denunciato l’inaccettabile comportamento di Ryanair che, con i suoi prezzi assurdi, danneggia i siciliani e chi vuole raggiungere la nostra terra. Siamo certi che il governo nazionale terrà il punto, facendo lo propria parte. Anche noi faremo di tutto perché nuovi vettori possano raggiungere la Sicilia”.

Fonte foto e video – Askanews