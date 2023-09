Ryanair, il taglio dei voli in Sicilia e la proposta al Governo: “Si riducano le tasse aeroportuali”

Il CEO O' Leary: "Se il Governo taglierà le tasse addizionali aeroportuali, noi raddoppieremo i voli verso Sicilia e Sardegna e i prezzi scenderanno".

Ryanair torna a parlare della questione del caro voli, soprattutto nelle Isole, e fa una richiesta esplicita alle autorità nazionali nel corso della conferenza stampa per la presentazione dell’offerta invernale della compagnia: “Se il Governo davvero vuole ridurre i prezzi dei voli da e per Sardegna e Sicilia, tolga le tasse addizionali aeroportuali”.

Lo ha detto all’Adnkronos il ceo group di Ryanair Michael O’ Leary.

Ryanair su caro voli nelle Isole: “Si taglino tasse aeroportuali”

Il numero 1 della nota compagnia internazionale, al centro del dibattito che si è scatenato dopo il recente Dl Asset contro la “fissazione dinamica dei prezzi” dei voli, ha anticipato che al tavolo convocato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso presenterà “la richiesta al Governo italiano di ridurre le tasse addizionali aeroportuali”.

Se lo faranno, aggiunge parlando ad Adnkronos, “noi raddoppieremo i voli verso Sicilia e Sardegna e i prezzi scenderanno. È un concetto semplice di mercato: se aumenti l’offerta, i prezzi scendono. Se riduci i voli, i prezzi salgono”, ha spiegato O’Leary, sottolineando che “i nostri passeggeri non devono pagare le pensioni dei piloti di Alitalia, che è il motivo per cui la tassa è stata inventata”.

Il decreto sui prezzi e le conseguenze in Sicilia

“Il decreto illegale sui prezzi, che sono convinto Bruxelles sia in ogni caso in procinto di rigettare, è completamente inapplicabile e avrà l’effetto opposto: ridurrà la capacità dei voli domestici e farà salire i prezzi”, ha dichiarato il Ceo di Ryanair Michael O’Leary. Il tanto discusso decreto avrà, a quanto pare, delle conseguenze per la Sicilia.

Come conseguenza, infatti, Ryanair ha manifestato l’intenzione di ridurre il suo operativo invernale anche in Sicilia. “Taglieremo un 10% di voli domestici dalla Sicilia questo inverno e sposteremo questi voli su rotte internazionali”, ha anticipato all’Adnkronos O’Leary.

Esprimendosi sul tetto ai prezzi dei voli e ai provvedimenti governativi contro il caro voli, il rappresentante di Ryanair aggiunge che “è basato su dati spazzatura, consigli falsi e inaccurati di Enac”. Secondo O’Leary, la misura del Governo avrà l’effetto opposto a quello sperato, “riducendo la capacità ed aumentando le tariffe per la Sardegna e la Sicilia, fino a quando non verrà annullato dai Tribunali”.

E sulla questione algoritmo, il Ceo ha precisato: “Non abbiamo alcun algoritmo, non identifichiamo che tipo di telefono stai usando e non ti geolocalizziamo”.

