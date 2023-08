Caro voli e Dl Asset, il famoso “algoritmo” che decide i prezzi diventa un caso

Il direttore Carlo Alberto Tregua discute del Dl Asset, appena firmato dal presidente Mattarella e apparso sulla Gazzetta Ufficiale, e della polemica sui provvedimenti contro il caro voli.

Il caro voli nuovamente al centro della polemica politica e sociale, soprattutto in Sicilia e Sardegna, dove il fenomeno interessa sia cittadini che turisti. Nella nuova puntata de “Il cittadino protagonista”, il direttore del Quotidiano di Sicilia Carlo Alberto Tregua parla del nuovo Dl Asset e in particolare della questione del presunto “algoritmo” ritenuto tra le cause principale dell’aumento delle tariffe aeree in determinate condizioni.