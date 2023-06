Voli da/per la Sicilia a Ferragosto, il low cost è utopia? Prezzi a confronto

Prenotando un volo adesso, costa di più trascorrere il Ferragosto in Sicilia o raggiungere mete come Roma, Milano e Napoli partendo da Palermo e Catania? Ecco un paragone dei prezzi attuali.

Viaggiare in estate è un must per milioni di persone. Un piacere quasi necessario dopo mesi di stress e lavoro, un’occasione per allargare i propri orizzonti e confrontarsi con una realtà diversa, scoprire luoghi meravigliosi e “cambiare aria” per un po’. Il problema? I costi. Tra caro energia, crisi post-pandemica e inflazione galoppante, prenotare dei voli in vista dell’estate a prezzi ragionevoli – soprattutto in un periodo “caldo”, di alta stagione, come il vicino Ferragosto 2023 – sembra quasi utopia, soprattutto in un’isola come la Sicilia.

La questione del caro voli – tema di dibattito più “infuocato” che mai negli ultimi mesi – è la dimostrazione che viaggiare low cost in determinati periodi dell’anno non è affatto semplice. A volte, anzi, si rivela quasi impossibile. Le testimonianze di fuori sede impossibilitati a tornare a casa a Natale, Pasqua o durante le ferie estive fanno da contorno ai tentativi di autorità locali e nazionali di risolvere una questione annosa, conosciuta ma apparentemente ancora senza soluzione definitiva.

Ma quanto costa davvero volare da / per la Sicilia da / verso le principali città italiane – come Roma, Milano o Napoli – nel periodo di alta stagione? Ecco un confronto tra i prezzi attuali delle principali compagnie aeree (i prezzi sono da intendere a persona e con riferimento a inizio giugno 2023, soggetti a cambiamenti).

Voli da / per la Sicilia, Ferragosto 2023: prezzi a confronto

Voli dalla Sicilia a Roma e da Roma a Catania e Palermo, Ferragosto 2023

Da Catania a Roma, andata e ritorno – 11/15 agosto

Ryanair: voli di partenza da 30,71 euro (partenza ore 6.25) a 54,75 (partenza ore 15.35), ritorno da 16,68 euro (partenza ore 6) a 40,03 (partenza ore 12.35). Le tariffe base permettono di portare solo una borsa/zaino. La tariffa Regular con borsa e bagaglio a mano prevede circa 25-30 euro in più per volo.

Easyjet: Non sono previsti voli diretti.

Aeroitalia – voli disponibili dall’autunno.

ITA: I prezzi per i voli di andata con tariffa Economy partono da 102,84 (ore 6 e ore 7) e arrivano fino a 157,84 con tariffa Economy Flex e a 253,84 con tariffa Superior. La tariffa più economica comprende il bagaglio a mano.

WizzAir: nessuna tratta diretta disponibile.

Roma-Catania, andata e ritorno – 11/15 agosto

Ryanair: voli in partenza da 69,65 euro (ore 21.30) a 72-83 euro circa; ritorno a partire da 17,14 euro (ore 6.30) a 33-45 euro circa (fascia più cara con partenza alle 21.45). Anche in questo caso, le cifre riguardano la tariffa base; la Regular prevede circa 28 euro in più per volo.

ITA: andata da 77,99 euro a 126,99 (tariffa Economy Light, la più bassa con partenza dopo le 21); voli di ritorno da 65,84 (ore 21.10) a 98,84 euro.

Da Palermo a Roma, andata e ritorno – 11/15 agosto

Ryanair: partenze da Palermo da 22-23 euro (partenze ore 6.20 e 6.40) a 52 euro, con ritorno da 23 a poco meno di 45 euro. La tariffa Regular prevede l’aggiunta di 26 euro circa per volo.

Easyjet: tratta diretta non disponibile.

ITA: voli di partenza da 49,92 euro (ore 20.50) a 96 euro circa in base all’orario per la tariffa Economy Light. Ritorno da 86,14 euro (pomeriggio) a 126 euro circa.

Wizzair: nessuna tratta diretta.

Aeroitalia: la neo-inaugurata tratta prevede voli da Palermo a Roma da 29,99 (tariffa Basic, solo borsa piccola; la tariffa Classic con bagaglio da 23kg prevede l’aggiunta di 48 euro), con ritorno a meno di 35 euro.

Roma-Palermo, andata e ritorno – 11/15 agosto

Ryanair: andata da 60,58 a 103,61 euro; ritorno da 24 a 57 euro.

ITA: andata da 76,13 (ore 18.30) a 211 euro (ore 8.15); ritorno da 76 a 116 euro circa.

Aeroitalia: andata da tra 59,99 a 60,99; ritorno a 29,99.

Viaggi a Milano, Catania e Palermo a Ferragosto 2023, costi a confronto

Da Catania a Milano, andata e ritorno – 11/15 agosto

Ryanair: partenza da 27,67 (ore 21,55) a 56 circa; ritorno da 30 euro (ore 18) a 57,74 (ore 13.35), con tariffa base.

ITA: voli di andata da 47,57 a 129 euro (verso Linate); ritorno da 54,41 a 86 euro circa.

Easyjet: voli di andata da 29,49 euro (ore 22, ma il 10 agosto è disponibile un volo a 25,49 alle ore 9.30) a 57,99 (ore 13.55); ritorno da 26,99 (ore 21.50) a 59,49 (ore 19.55). I prezzi sono per la tariffa standard (solo con borsa piccola, tariffa standard plus con bagaglio a mano a +66,98 euro a persona).

Wizzair: voli di andata compresi tra 24,99 e 34,99 (con bagaglio a mano); ritorno da 22,99 (ore 22.35) a 54,99 euro.

Milano – Catania, andata e ritorno – 11/15 agosto

Ryanair: andata da 111,31 (ore 6.55) a 165,26 euro; ritorno da 59,11 (ore 20.25) a 93,91 (ore 16);

ITA (da Linate): andata da 160 a 193 circa con tariffa Economy; ritorno da 121,58 a 188,26;

Easyjet: voli d’andata da 113,49 (la sera prima, però, è disponibile un volo a 87,99); voli di ritorno da 43,49 a 98,99 euro (ore 19.30 il più caro);

Wizzair: da 129,99 a 144,99 per l’andata; ritorno tra 64,99 e 69,99 euro con tariffa “Viaggia leggero” (solo borsa/zaino).

Da Palermo a Milano, andata e ritorno – 11/15 agosto

Ryanair: andata da 24,19 (ore 22.50) a circa 35 euro (resto delle fasce orarie); ritorno da 40 euro a 51,76.

ITA (verso Linate): andata da 64,66 a 84,66 euro; ritorno da 52,55 a 77,55 euro.

Easyjet: partenza da 25.49 e comunque sotto i 50 euro per la tariffa Value; ritorno da 41,49 (ore 20.15) a 68,99 euro (12.55).

Wizzair: nessuna tratta diretta.

Milano – Palermo, andata e ritorno – 11/15 agosto

Ryanair: andata da 114,11 a 180,39 euro; ritorno tra 55 e 88 euro (fascia più cara, ore 19.50).

ITA: voli di partenza da 160,15 (con uno scalo) o 193,55-228,55 (diretto); ritorno da 69,66 (ore 6) a 154,66.

Easyjet: partenza da 127,49 a 182,99 euro per l’11 agosto; ritorno tra 50,99 a 79,49 euro.

Da Catania e Palermo a Napoli e da Napoli alla Sicilia, quanto costano i voli per Ferragosto 2023

Da Catania a Napoli, andata e ritorno – 11/15 agosto

Ryanair: voli di partenza a meno di 25 euro (tariffa base); volo di ritorno tra 37 e 40 euro.

Easyjet: prezzi per la partenza inferiori ai 30 euro (da 24,49 a 29,49); ritorno a 44,99 (ore 19.50) o a 71,49 (ore 7).

Ita e Wizzair: nessuna tratta diretta.

Napoli – Catania, andata e ritorno – 11/15 agosto

Ryanair: partenza da 52,95 a 77,81 euro; ritorno a prezzo compreso tra 21,33 e 27,31.

Easyjet: andata da 50,99 (ore 13.05) a 81,99 (ore 20); ritorno da 26,99 a 36,49 euro.

Da Palermo a Napoli, andata e ritorno – 11/15 agosto

Ryanair: andata da 29,56, ritorno da 43,27 euro.

Easyjet: andata da 26,99, ritorno da 44,99 a 61,49 euro (ore 11) ma sono disponibili tariffe più basse (es. ore 19.45, 32,99 euro) per giorno 16 agosto.

Napoli – Palermo, andata e ritorno – 11/15 agosto

Ryanair: andata 83,15 euro (il giorno prima è però disponibile un volo a 70,55); ritorno da 22,69 (prezzi più bassi il 15 agosto rispetto ai giorni precedenti e seguenti Ferragosto 2023).

Easyjet: andata da 65,49 a 127,49 euro (tariffa più bassa con partenza alle ore 19.45); ritorno da 25,49 a 39,99 (tariffa più bassa alle ore 12.35).

Consigli low cost

Quelli presentati sono i prezzi delle principali compagnie aeree per ipotetici voli nel periodo di Ferragosto 2023 (da venerdì 11 a martedì 15 agosto). Naturalmente si tratta di prezzi soggetti a cambi (preventivi online del 2/3 giugno 2023) e senza riferimenti a offerte particolari da parte delle compagnie aeree interessate. Però è vero che, tendenzialmente, i voli verso la Sicilia hanno prezzi più alti rispetto a quelli verso altre destinazioni turistiche italiane. Specialmente se si viaggia con bagaglio e/o con la famiglia. Ed è qui la “questione” del caro voli.

Ci sono alcuni consigli da seguire per ridurre al minimo i costi. Eccone alcuni:

Viaggiare la mattina presto o la sera tardi : per chi ne ha possibilità, prenotare un volo a orari “scomodi” può essere fondamentale per risparmiare un po’.

o la : per chi ne ha possibilità, prenotare un volo a orari “scomodi” può essere fondamentale per risparmiare un po’. Viaggiare leggeri può permettere di risparmiare. Certo, si tratta di una soluzione adatta a chi non ha bambini piccoli o necessità particolari e per viaggi brevi.

può permettere di risparmiare. Certo, si tratta di una soluzione adatta a chi non ha bambini piccoli o necessità particolari e per viaggi brevi. Prenotare con anticipo : sembra una leggenda, ma in realtà prenotare prima può aiutare a viaggiare anche in alta stagione a costi ragionevoli. E soprattutto a trovare alberghi in zone comode e ben servite a prezzi accessibili.

: sembra una leggenda, ma in realtà prenotare prima può aiutare a viaggiare anche in alta stagione a costi ragionevoli. E soprattutto a trovare alberghi in zone comode e ben servite a prezzi accessibili. Considerare tutte le alternative agli aerei, dall’auto ad altri mezzi pubblici come treni o autobus. Con un po’ di pazienza e di dimestichezza con gli strumenti online e offline a disposizione, è possibile ottenere un volo e organizzare una vacanza low cost anche in un momento “difficile” come Ferragosto.

agli aerei, dall’auto ad altri mezzi pubblici come treni o autobus. Con un po’ di pazienza e di dimestichezza con gli strumenti online e offline a disposizione, è possibile ottenere un volo e organizzare una vacanza low cost anche in un momento “difficile” come Ferragosto. Se possibile, sfruttare i viaggi nei giorni feriali ed evitare i weekend (visto che, a volte, i prezzi aumentano proprio nel periodo venerdì-domenica).

Immagine di repertorio