Tutti i dettagli sulla carta dedicata a te 2024: ecco cosa si potrà acquistare con l'agevolazione da 500 euro per i beni di prima necessità

Confermato anche nel 2024 il pagamento della Carta Dedicata a te (conosciuta anche come social card). Vi sono, tuttavia, alcune novità per i requisiti e per gli acquisti consentiti, come pure sull’importo che sale a 500 euro. Ma cosa è possibile acquistare con la suddetta agevolazione? A individuare l’elenco di cosa si può comprare con la Carta Dedicata a te è il decreto del ministero dell’Agricoltura pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 lo scorso 24 giugno. Qui viene confermato che la Carta Dedicata a te si può utilizzare per tre diversi scopi: l’acquisto di beni di genere alimentare – con alcuni nuovi prodotti che entrano nell’elenco – di carburante o in alternativa per gli abbonamenti ai mezzi pubblici di trasporto.

A poche settimane dalla partenza della Carta Dedicata a te, edizione 2024, è dunque importante fare chiarezza su come sono cambiate le modalità di utilizzo, riepilogando poi quelle informazioni utili alle famiglie che per la prima volta accedono al beneficio e quindi hanno maggiore necessità di capire come funziona.

Cosa si può comprare con il bonus 500 euro



Come specificato dall’articolo 3, comma 1, del Decreto del 4 giugno 2024 del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il contributo erogato a titolo di carta Dedicata a te è destinato all’acquisto di soli beni alimentari di prima necessità, con l’esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.

Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole.

Pescato fresco

Tonno e carne in scatola

Latte e suoi derivati

Uova

Oli d’oliva e di semi

Prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

Pizza e prodotti da forno surgelati

Paste alimentari

Riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

Farine di cereali

Ortaggi freschi, lavorati, e surgelati

Pomodori pelati e conserve di pomodori

Legumi

Semi e frutti oleosi

Frutta di qualunque tipologia

Alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

Lieviti naturali

Miele naturale

Zuccheri

Cacao in polvere

Cioccolato

Acque minerali

Aceto di vino

Caffe’, te’, camomilla

Prodotti DOP e IGP

Un elenco che dunque sembra comprendere buona parte dei prodotti che si trovano in supermercato, escludendo di fatto gli alcolici e i prodotti non alimentari: non si può dunque utilizzare la carta Dedicata a te per acquistare i pannolini, oppure per i prodotti per l’igiene personale (bagnoschiuma, shampoo), né tantomeno per tovaglioli, piatti e bicchieri, neppure se monouso. Ma non è tutto: i soldi a disposizione possono essere utilizzati anche per fare carburante (qualsiasi tipo, dalla benzina al gasolio, fino al gpl e il metano) o, in alternativa, per l’abbonamento ai mezzi pubblici. Non ci sono quote specifiche riservate all’uno o all’altro scopo: basta muoversi entro i confini degli acquisti consentiti, poi come si spendono i soldi non importa.

Come e quando si può utilizzare la carta Dedicata a te

La carta Dedicata a te – che verrà consegnata ai beneficiari dall’ufficio postale di zona nel mese di settembre 2024 – può essere utilizzata solamente per i pagamenti elettronici. I soldi a disposizione, quindi, non potranno essere prelevati in alcun caso. L’acquisto dei suddetti beni potrà avvenire esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati. Ed è importante sapere che almeno un pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2024: in caso contrario il beneficio non sarà più fruibile. Per quanto riguarda la scadenza del beneficio, viene stabilito che tutte le somme accreditate sulla carta dovranno essere interamente utilizzate entro il 28 febbraio 2025.

Dove utilizzare la carta Dedicata a te

Non sono consentiti acquisti online: la carta Dedicata a te va spesa direttamente negli store fisici, esclusivamente presso gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari. Nessuno escluso, non sarà quindi possibile per il commerciante rifiutare un pagamento effettuato con la card. Ricordiamo poi che il ministero dell’Agricoltura ha stipulato delle convenzioni con alcuni esercizi appartenenti alla Grande Distribuzione Organizzata (e non solo), al fine di contenere i prezzi e applicare un ulteriore sconto del 15% in favore di chi possiede la carta. Saranno i negozi autorizzati a dare pubblicità dello sconto. Ovviamente poi la social card può essere utilizzata presso i distributori di carburante, anche con modalità self service, come pure presso gli enti pubblici di trasporto locale per la sottoscrizione di un abbonamento mensile o annuale.

