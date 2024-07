Il ritorno della social card “Dedicata a te” con più beneficiari: ecco a quanto sale l’importo

"Tutti i beneficiari avranno la disponibilità della carta entro settembre"

A partire dal primo settembre torna la social card “Dedicata a te” per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburante o abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico locale con 30mila beneficiari in più. A stabilirlo è stato il decreto ministeriale del 4 giugno.

Social card “Dedicata a te”, Lollobrigida: “Abbiamo implementato i fondi”

Secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida: “Tutti i beneficiari avranno la disponibilità della carta entro settembre. L’Anno scorso abbiamo avuto dati positivi, quindi abbiamo implementato i fondi, i beneficiari e le risorse per le singole persone che riceveranno la card. Lo scorso anno ne hanno beneficiato oltre 1,2 milioni di famiglie, l’ammontare era di 459 euro e le risorse spese in totale sono state pari a 520 milioni”.

Social card “Dedicata a te”, le modalità di erogazione

Come per la precedente edizione, l’assegno verrà erogato tramite carte elettroniche di pagamento, principalmente prepagate e ricaricabili messe a disposizione da Poste Italiane tramite l’azienda di servizi finanziari Paypal. A ogni carta è associato un codice Pin ma non è possibile utilizzarla per prelevare contanti o ricaricarla. Il suo uso è consentito solo negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti.

