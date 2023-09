Case a 1 euro per un rilancio del centro storico di Caltanissetta

Il Consiglio comunale ha dato il suo via libera definitivo al Regolamento. Si tratta di una grande opportunità per i giovani che cercano un alloggio e per gli stranieri che decidono di risiedere

CALTANISSETTA – Concluso l’iter per l’approvazione definitiva del Regolamento per la promozione e la divulgazione della vendita a 1 euro degli immobili ricadenti nel territorio comunale di Caltanissetta. A darne notizia è stato il sindaco Roberto Gambino: “Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto. Con questo regolamento si è voluto offrire a famiglie e singoli cittadini la possibilità di acquistare una casa senza esborso di danaro con l’impegno però di restaurarla in modo da contribuire così al recupero del patrimonio architettonico della città”.

“Il nostro auspicio – ha aggiunto Gambino – è che nisseni e non possano sentirsi incentivati ad acquistare un immobile a scopo abitativo o per investimento. Un’opportunità anche per i giovani che cercano casa e per gli stranieri che vogliono risiedere in Sicilia anche solo per una parte dell’anno. Attraverso la partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti ci auguriamo che questa iniziativa possa avere un impatto positivo sull’intera comunità di Caltanissetta e contribuire a promuovere lo sviluppo sostenibile, la vivacità economica e l’attrattività turistica del nostro territorio”.

Promotore dell’iniziativa, sposata dall’Amministrazione comunale il consigliere del Movimento 5 stelle Fabrizio Di Dio, che ha predisposto il regolamento approvato dal Civico consesso.

Scopo del regolamento è valorizzare i beni immobili siti nel Comune semplificando e razionalizzando il procedimento di mediazione tra le parti interessate alla compravendita del bene, favorendo in tal modo il recupero degli immobili. Le prescrizioni del regolamento mirano altresì alla valorizzazione del settore turistico-ricettivo. Le attività di semplificazione per pervenire all’incontro tra la domanda dei soggetti interessati e l’offerta dei proprietari degli immobili avverrà tramite piattaforma informatica in italiano e inglese in cui saranno inserite tutte le richieste di cessione che dovessero pervenire dai privati. L’acquisto della proprietà degli immobili, come si legge nel regolamento, avverrà a seguito di cessione gratuita, o a un prezzo simbolico di 1 euro, da parte del proprietario. L’acquirente assumerà a proprio carico tutte le spese necessarie per il trasferimento della proprietà.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata tutta la documentazione ritenuta utile e in particolare: la relazione esplicativa della proposta di recupero che il proponente intende attuare; la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per i soggetti proponenti; la pianta catastale; la dichiarazione dell’operatore di impegno a sottoscrivere l’atto pubblico di cessione dell’immobile, assumendo a proprio carico tutte le spese per il trasferimento della proprietà; la dichiarazione dell’operatore di impegno a stipulare a favore del Comune di Caltanissetta polizza fideiussoria dell’importo di 5 mila euro a garanzia degli impegni di ristrutturazione e recupero assunti. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e integrazioni alla documentazione presentata qualora ciò sia necessario al fine della corretta valutazione delle proposte.

Tra gli adempimenti previsti, vi è inoltre la stipula di un apposito accordo con le agenzie immobiliari operanti nel territorio comunale al fine di definire le specifiche modalità operative per la gestione della piattaforma informatica nonché il costo uniforme dei servizi forniti dall’agenzia immobiliare al compratore. Si prevede altresì la stipula di apposito accordo con il Consiglio notarile della provincia di Caltanissetta per individuare le procedure amministrative per la stipula dei contratti di compravendita e l’onorario uniforme per il relativo rogito. Altro accordo dovrà essere stipulato con i Consigli degli Ordini professionali degli ingegneri, architetti e geometri per la definizione delle procedure e di un onorario uniforme per l’attività professionale connessa alla ristrutturazione degli immobili.