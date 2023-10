Casertana-Catania, Bocic squalificato per 2 turni

Il Giudice Sportivo, assistito da Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A., si è espresso su Casertana-Catania. Squalificato Bocic per 2 turni.

Il Giudice Sportivo Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Silvano Torrini, si è espresso sulla partita Casertana-Catania. Squalificato l’etneo Milos Bocic per due turni. Di seguito le deliberazioni adottate:

Inflitta una squalifica per due giornate all’attaccante rossazzurro Bocic “per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, mentre gli dava le spalle lo colpiva, con forte intensità, con una manata all’altezza del collo facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario”;

Scatta un’ammenda di 500,00 euro ai danni della Casertana “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Inferiore G, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 19° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed, r. c.c.)”.