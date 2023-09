Casi Covid in aumento, lo Spallanzani: “Serve nuovo sistema di monitoraggio”

I casi Covid in Italia appaiono ormai in costante aumento a causa delle nuove varianti: gli esperti consigliano un nuovo sistema di controllo

“Nelle ultime settimane c’è una ripresa dei casi per l’emergere delle nuove sottovarianti e per gli effetti della stagione estiva, gran parte sono infezioni lievi. La malattia per la persona giovane adulta e sana è clinicamente non rilevante. Al contrario, nei fragili, grandi anziani e immunodepressi, il Covid rimane un problema. Per questo si dovrebbe passare ad un monitoraggio che si concentri sui casi ricoverati in ospedale, sui casi gravi”. Queste le parole di Andrea Antinori, direttore del Dipartimento clinico dell’INMI Spallanzani che aggiunge: “Il monitoraggio oggi si focalizzi non tanto sull’infezione ma sulla malattia”.

“Sistema di monitoraggio deve concentrarsi sui casi in ospedale”

“In merito al monitoraggio e all’interpretazione dei dati, sarebbe auspicabile passare a un sistema che più che misurare i nuovi casi o l’incidenza, che raffigurano l’andamento della malattia nella popolazione generale, dove il virus oggi non dà problemi, si concentri sui casi ricoverati in ospedale, sui casi gravi. Seguendo l’evoluzione della pandemia, anche il monitoraggio dovrebbe oggi focalizzarsi non tanto sull’infezione ma sulla malattia. Per caratterizzare quella che è oggi la popolazione a rischio, e concentrare su queste persone gli interventi di sanità pubblica», conclude Antinori”.