Caso Juventus, l’autosospeso Sandulli: “Presto i motivi della mia decisione, adesso ho un po’ paura”

Il giudice Piero Sandulli, autosospesosi dalla carica di vicepresidente della seconda sezione del Collegio di garanzia dello sport del Coni, torna a parlare del caso plusvalenze che riguarda la Juventus, in attesa del ricorso della società bianconera contro la penalizzazione di 15 punti.

“Plusvalenze? Difficile dare valore a beni immateriali”

“Perchè mi sono autosospeso? Lo scoprirete vivendo – le parole di Sandulli a calciomercato.it – Comunque adesso ho un po’ paura, dice la canzone di Battisti, ma a me tutto sommato in questo tema interessa meno. Non so nulla sul ricorso della Juventus. Le plusvalenze? E’ difficilissimo dare una misura per i beni immateriali. Questo non vale solo per lo sport, ma per tutto ciò che è quotato in Borsa. Quindi è molto difficile stabilire in un bene immateriale quale sia la materialità, quindi il valore”.