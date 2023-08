Cassibile si prepara a ricordare l’Armistizio

Presentato il calendario di iniziative per l’80° anniversario che prenderanno il via l’1 settembre e si concluderanno giorno 8: grande protagonista sarà l’Esercito con la Fanfara dei bersaglieri

SIRACUSA – In questi giorni ricorre l’80° anniversario dell’armistizio di Cassibile, sottoscritto tra l’Italia e le potenze alleate, che sancì l’uscita del nostro Paese dalla Seconda guerra mondiale che l’aveva visto fino a quel momento al fianco della Germania.

Per commemorare questa ricorrenza si terranno una serie di eventi, organizzati delle associazioni Kakiparis e Lamba Doria con il patrocinio del Comune. Gli eventi sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso il palazzo municipale di Siracusa. Alla conferenza ha preso parte per l’Amministrazione comunale il funzionario dell’Ufficio cultura, Dario Scarfì, che ha portato i saluti del sindaco, Francesco Italia, e dell’assessore alla Cultura, Fabio Granata, entrambi assenti per altri impegni. Presenti anche il presidente dell’Associazione Kakiparis, Franco Imprescia, il rappresentante dell’Associazione Lamba Doria, Benedetto Brandino, e il consigliere comunale, Paolo Romano, da sempre impegnato nelle commemorazioni dell’Armistizio e nella realizzazione di un museo ad esso dedicato.

Il primo cittadino, Francesco Italia, ha reso noto quanto segue: “Ottant’anni fa, a una manciata di chilometri dal centro della città, veniva firmato l’Armistizio di Cassibile, un evento destinato a modificare il corso della Seconda guerra mondiale e, dunque, della storia del mondo occidentale. Come altre volte nella sua lunghissima vita, Siracusa si trovò al centro di fatti epocali e, dunque, bene fanno le associazioni Kakiparis e Lamba Doria a tenere viva la memoria. Il recupero e la valorizzazione degli eventi che hanno visto protagonista il nostro territorio rientra nel progetto di sviluppo civile e culturale portato avanti dall’Amministrazione. Siracusa aspira a tornare protagonista nel Mediterraneo. Possiamo riuscirci tutti assieme se saremo consapevoli della nostro grande passato”.

I rappresentanti delle Associazioni Kakiparis e Lamba Doria hanno spiegato che “L’obiettivo di questi eventi è anche quello di richiamare nel territorio un ambiente umano che ruota attorno a questi eventi storici, così come avviene in altri luoghi dove la seconda Guerra mondiale ha lasciato il segno. La creazione del Museo Etnostorico Della Firma, così come stabilita da una delibera del Consiglio Comunale di Siracusa nel 2011, resta un obbiettivo primario e non più rinviabile. Per Noi, ma anche per le istituzioni e per l’amministrazione, un dovere oltre che una missione”.

Le iniziative in programma prenderanno il via l’1 settembre e si concluderanno giorno 8, data in cui fu annunciata l’uscita dell’Italia dalla guerra. Grande protagonista sarà l’Esercito, presente a Cassibile con la Fanfara dei bersaglieri e che ha organizzato il convegno storico del 4 settembre. Il 3 settembre, cioè nel giorno in cui avvenne la firma tra Italia e Alleati, si terrà una gara podistica organizzata dall’associazione OrtigiaMarcia, rappresentata in conferenza stampa dal suo presidente, Salvo Imbesi. Venerdì 8 Settembre 2023 alle ore 18,00, presso Piazza Della Parrocchia, si svolgerà la cerimonia di “Onore Ai Caduti Di Guerra”.

Nell’occasione ci saranno gli Onori militari ai caduti di guerra con posa della corona al cippo e momenti commemorativi con le rappresentanze militari, delle associazioni combattentistiche, autorità civili e religiose, la presenza straordinaria dei Marines americani di stanza a Sigonella e della banda musicale Città di Siracusa. Dal 21 luglio, infine, è aperta una mostra sull’Armistizio che è visitabile fino al prossimo 2 settembre.