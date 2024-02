Strazio in Sicilia, bambino di 2 anni muore per un virus: lutto per il piccolo Francesco

Dolore da parte di tutta la comunità di Castellammare del Golfo (TP) per il decesso improvviso del piccolo.

Dolore a Castellammare del Golfo (TP), dove è morto improvvisamente – a causa delle complicanze di un virus – un bambino di appena due anni, Francesco Tartamella.

La tragedia è avvenuta lo scorso venerdì.

Come è morto il piccolo Francesco Tartamella

Secondo una prima ricostruzione, il bambino sarebbe morto per delle complicanze legate a dei virus purtroppo rivelatisi letali. Il piccolo è rimasto ricoverato per circa 15 giorni in ospedale a Palermo, ma i tentativi dei medici di salvargli la vita si sono rivelati inutili.

I funerali

I funerali di Francesco Tartamella si svolgeranno mercoledì 28 febbraio, a partire dalle ore 16, nella chiesa di San Paolo della Croce di Castellammare del Golfo. “Non fiori ma opere di bene”: questo il messaggio della famiglia, devastata dal dolore, che dispensa dalle visite e chiede di non inviare soldi ma di aderire a una campagna fondi per i bisognosi avviata dai genitori del piccolo dopo la tragedia.

Il cordoglio

Tutta la comunità di Castellammare del Golfo è sconvolta per la morte del piccolo Francesco. Innumerevoli, soprattutto sui social, i messaggi di cordoglio rivolti ai genitori e le preghiere per il piccolo. “Queste sono notizie che ti logorano dentro, che straziano il cuore, che mettono in discussione ogni certezza in questa breve vita per tutti, ma con te piccolo Francesco il destino è stato davvero crudele. Auguro uno spiraglio di pace alla tua famiglia”, si legge in uno di questi.

